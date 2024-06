Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen hoge werkdruk of strenge baas, dít is de nummer 1 reden om ontslag te nemen

Het is belangrijk dat je je fijn voelt op je werk. Dit is immers de plek waar je vaak zo’n 40 uur per week doorbrengt. Veel mensen zien hun collega’s daarom vaker dan bijvoorbeeld hun vrienden of zelfs partner. Maar zit je niet op je plek, dan is het tijd om afscheid te nemen. Dit zijn volgens velen redenen om ontslag te nemen.

Reden om ontslagen te worden, zetten we eerder al voor je op een rij. Frauderen bijvoorbeeld, gevoelige informatie lekken of een woede-uitbarsting waarbij een werknemer iets vernielt. Maar als zoiets niet aan de hand is en je gewoon het heft in eigen hand wil nemen, kun je ook ontslag nemen.

Redenen om ontslag te nemen

Effectory onderzocht waarom medewerkers zelf de handdoek in de ring gooien en hoeveel mensen dat per reden doen. Uit het rapport ‘Grip op medewerkersbehoud in 2024’ blijkt dat het aantal Europese medewerkers dat overweegt vrijwillig ontslag te nemen, recordhoogten heeft bereikt.

„Volgens onze cijfers kan een kwart van de Europese medewerkers die we hebben ondervraagd, niet met zekerheid zeggen of ze de komende één tot twee jaar bij hun huidige organisatie willen blijven werken”, vertelt Christian de Waard, de CEO van Effectory. „Dat is zorgelijk en het zou directeuren en HR niet alleen tot denken moeten aanzetten, maar ook tot actie.”

Hieronder volgens werknemers redenen om ontslag te nemen:

De sfeer op de werkvloer (24 procent) De werkdruk (18 procent) Het (gebrek aan) zelfstandig werken (15 procent) Zorgen over het leiderschap in de organisatie (13 procent) Een gebrek aan opleidingsmogelijkheden (13 procent)

Uit het onderzoek blijkt ook dat het vaak voorkomen kan worden dat een medewerker vertrekt. Volgens 63 procent van de medewerkers had het bedrijf allerlei dingen kunnen doen om het werk of de werkplek te verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen, dus.

