Deze soorten ‘love languages’ zijn er onder collega’s, herken jij ze allemaal?

Elk persoon is anders en heeft dan ook een eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Met collega’s is dat niet anders en die gebruiksaanwijzing is in sommige gevallen nóg belangrijker, omdat je ze zo vaak ziet. Zoals er tussen liefdespartners ‘love languages‘, oftewel liefdestalen, zijn, bestaan die ook onder collega’s.

We zetten een paar type collega’s op een rijtje, aan de hand van input van LinkedIn, én geven je een tip om met ze om te gaan aan de hand van hun love language. Herken jij ze allemaal?

Love languages van je collega’s

1. De Cheerleader

De natuurlijke habitat:Â de Cheerleaders voelen zich het fijnst om hun cheers te uiten op Slack, Teams of in een email. Ze geven je bijvoorbeeld een complimentje voor je werk, of steken een veer in je achterste omdat je zo’n fijne collega bent.

Zo zitten ze in elkaar: Cheerleaders zijn mensen waar ieder kantoor wat aan heeft. Moeilijke dag, zware taken op je bord of een lastige situatie thuis? De Cheerleader vrolijkt je op, maakt succes zichtbaar én neemt de tijd om die te vieren. Je voelt je gewaardeerd en krijgt van de collega met deze love language veel complimenten.

Tip: misschien had je ‘t al door, maar vooral words of affirmation doen het goed bij deze collega. Wil je een Cheerleader een hart onder de riem steken? Trek zelf je Cheerleader-pakje aan. Strooi met wat complimentjes en benoem hun successen. Of je dat nou één op één doet of via de Teamschat met het hele team, ze vinden het allemaal fijn.

2. De Helpende Hand

De natuurlijke habitat: in de groepschat of aan je bureau, om hulp aan te bieden aan collega’s met veel op hun bordje.

Zo zitten ze in elkaar:Â de Helpende Hand is eigenlijk precies wat je zou denken. Heb je iets te veel taken om af te ronden voor het einde van de dag? Ze zijn er voor je. Kun je last-minute niet bij een afspraak zijn of ben je ziek? Ze verspillen geen minuut en staan klaar om je wat werk uit handen te nemen. Zo helpen ze jou, en daarmee het hele bedrijf, een stukje vooruit.

Tip:Â acts of service is de love language van deze collega. Wil je een Helpende Hand blij maken, uit je waardering dan meer met daden dan met woorden. Bied ook eens hulp aan bij een veeleisend project, neem hier en daar een taak over als je een saai momentje hebt, het is allemaal een goede manier om wederzijds respect op te bouwen. Wil je nou graag helpen, maar heb je eigenlijk geen idee wat je zou kunnen doen? Vraag het dan gewoon!

Liefdestalen op kantoor

3. De Conversatiemaker

De natuurlijke habitat: deze collega wil het liefst zoveel mogelijk tijd op kantoor doorbrengen, mits er andere collega’s zijn. Reken er dus maar op dat de Conversatiemaker zijn of haar kantoordagen afstemt op die van jou, veel bij de koffieautomaat te vinden is én houdt van een goed gesprek tijdens de lunch.

Zo zitten ze in elkaar: tijd doorbrengen met collega’s is belangrijker dan een overvloed aan complimentjes of een helpende hand. Borrels? Deze collega mist er geen één. Hij of zij is een gangmaker en vraagt met oprechte interesse hoe het gaat. En als er een leuk teamuitje is geweest, zal de Conversatiemaker daar nog lang met fijne herinneringen aan terugdenken.

Tip:Â quality time is waarmee je bij de Conversatiemaker scoort. Waardeert deze collega je, dan zul je dat merken in de vorm van tijd en aandacht. Het beste wat je dus kunt doen om zelf ook deze waardering te tonen, is door diezelfde tijd en aandacht ook te laten zien. Maak regelmatig een praatje en focus je dan ook echt op dat praatje. Niet tussendoor wat tikken op je laptop of kortaf reageren omdat je nog zoveel te doen hebt, maar luister naar ze en stel vragen.

4. De Gever

De natuurlijke habitat:Â ben je jarig? Dan zoekt de Gever het perfecte cadeau uit. Hard aan het werk? Dan komt hij of zij ongevraagd even een kopje koffie of thee bij je brengen. De Gever schenkt de collega’s net wat mee aandacht, zodat iedereen zich speciaal voelt.

Zo zitten ze in elkaar:Â als deze collega je waardeert, laat hij of zij dat zien door ervoor te zorgen dat verjaardagen, jubilea, promoties en levensgebeurtenissen worden gevierd en erkend. Dat betekent niet dat je elke keer een mega cadeau krijgt, ook een persoonlijk kaartje kan al veel betekenen. Vrijdagochtend verse croissantjes op kantoor, een bloemetje bij overlijden of een extra rondje bij de vrijdagmiddagborrel. Wat er ook gebeurt, de Gever zorgt ervoor dat het niet onopgemerkt voorbij gaat.

Tip: er is niet veel voor nodig om de Gever een goed gevoel te geven. Breng ze soms een kop koffie, bijvoorbeeld van de koffiezaak om de hoek in plaats van uit de automaat, als je echt wil scoren. Als ze jarig zijn, trommel al je collega’s dan op om een passend cadeau te vinden en schrijf wat liefs op een kaart. Gift giving is de love language van deze collega.

