Wat is jouw ochtendroutine? ‘Het aankleden van de tweeling lijkt soms een potje worstelen’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Lisette, die een drukke ochtend heeft met een tweeling van 10 maanden.

Naam: Lisette (31)

Beroep: settlement officer bij een energiemaatschappij

Woonsituatie: getrouwd, moeder van jongenstweeling Ziggy en Stevie (10 maanden), heeft ook een hond, Louie

Begint met werken: tussen 07.30 uur en 08.30 uur

Ochtendroutine van Lisette

06.00 uur – Knuffelen met de baby’s

„Hoewel ik elke dag mijn wekker zet, ben ik meestal al rond half zes wakker door één van de kinderen. Gek genoeg wisselen ze elkaar af: is de een wakker, slaapt de ander langer uit en andersom. Ach, ik vind het prima, dan komt er één bij ons in bed, blijven we nog even liggen en is er wat tijd om te knuffelen.”

06.15 uur – Opfrissen

„Met een tweeling in huis heb ik geen tijd om ’s ochtends uitgebreid te gaan douchen, dus dat doe ik ’s avonds altijd. Anders zou ik al om vijf uur moeten opstaan en dat wordt me te gortig. Wel pak ik ’s ochtends tien minuutjes in de badkamer om mezelf op te frissen – mijn man is dan met één van de kinderen, terwijl de ander nog slaapt.

Mijn ritueel is als volgt: terwijl ik mijn tanden poets, doe ik deodorant en parfum op. Vervolgens was ik mijn gezicht, kleed ik me aan en ben ik klaar. Make-up draag ik niet, daar ben ik al een aantal jaar mee gestopt. Als zeventienjarige droeg ik het dagelijks, maar inmiddels hecht ik er geen waarde meer aan: iedereen is mooi zoals hij of zij is. En het scheelt nog een bak tijd ook, haha.”

06.30 uur – Aankleden van de tweeling

„Nadat mijn man zich ook vliegensvlug heeft klaargemaakt, kleden we samen de jongens aan. Dat doen we gewoon op het grote bed – al denk ik dat dit binnenkort verleden tijd is, nu Ziggy begint te kruipen. Het lijkt nu soms al op een potje worstelen: je moet ze echt goed bij hun benen vasthouden, want de jongens draaien álle kanten op.”

07.00 uur – Flesje

„Tijd om naar beneden te gaan: daar zet ik de jongens in de wipstoel en krijgen ze hun fles. Sinds kort kunnen ze hun fles zelf vasthouden, superhandig. Zijn ze uitgedronken, doe ik hun jassen aan en breng ik ze rond 07.30 uur naar de opvang.”

07.50 – Momentje voor mezelf

„Sinds corona werk ik nagenoeg altijd thuis, lekker met mijn laptop op de bank – héérlijk vind ik dat. Meestal begin ik tussen 08.00 uur en 08.30 uur, dus als ik thuiskom van de opvang, pak ik nog even een momentje voor mezelf. Ik smeer twee boterhammen en pak wat te drinken, ga rustig ontbijten met Louie naast me en scroll een beetje door mijn telefoon. Om vervolgens mijn laptop op te starten en met frisse zin aan een nieuwe werkdag te beginnen!”

Ziet jouw ochtendspits er ook zo uit als je niet hoeft te werken?

„Qua tijden wel, want de dag begint steevast tussen 05.30 uur en 06.00 uur. Alleen zet ik in het weekend geen wekker en doen we rustiger aan; de tijden zijn wat losser. Plus: mijn man en ik zijn allebei thuis, dus kunnen we ons allebei over één baby ontfermen, wel zo handig.”

Wat sla jij nooit over?

„Dat moment voor mezelf zodra de kinderen op de opvang zitten. Even in alle rust opstarten, dat heb ik echt even nodig.”

Wat is jouw stressniveau in de ochtend op een schaal van 0 tot 5?

„Het klinkt misschien gek, maar echt een 1 of zo. Komt ook omdat ik de ochtendspits de avond ervoor al voorbereid. Ik leg de kleren van de tweeling alvast klaar, pak de tassen met flesjes in en zorg dat de avondverslagjes voor de opvang zijn geschreven. Mijn man en ik weten precies wat we moeten doen, wat we kunnen verwachten en zijn op elkaar ingespeeld. Als er al een moment van stress is, komt dat omdat het – bijvoorbeeld – ineens superzonnig weer is en ik een ander kledingsetje moet zoeken. Maar verder is het prima te doen.”

