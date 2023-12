Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voel jij je een productiviteitsmachine? Zo ga je om met emoties op werk

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en banen liggen voor het oprapen. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we een beroepsexpert met vragen én deze aflevering gaan we in gesprek met psycholoog Thijs Launspach. Kunnen we emoties op het werk niet beter voor ons houden?

In 2022 had 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud last van burn-outklachten, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Daarom gingen we eerder al eens in gesprek over werkstress.

Emoties op de werkvloer

Boosheid, verdriet, blijdschap: we hebben er allemaal mee te maken. Zowel binnen, als buiten ons werk. Toch is huilen op kantoor niet echt alledaags. Maar waarom eigenlijk niet? En zouden we dat niet vaker wél moeten doen? Met die vraag kloppen we aan bij psycholoog Thijs Launspach.

Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Vandaag leggen we hem de stelling voor: ‘Emoties op werk moet je altijd verbergen’.

Verlies van de menselijke kant

„Ik denk dat we dat vaak willen geloven”, begint Launspach. Maar de praktijk ligt toch ingewikkelder. Dat heeft twee redenen: „Ten eerste omdat we mensen zijn. Op ons werk worden we vooral op onze productieve kant aangesproken; op ons vermogen om productief of efficient te zijn”, reageert Launspach. „Pas in de laatste plaats worden we gezien als mens, dat bezig is met emoties en overtuigingen.”

Pas in de laatste plaats worden we gezien als mens.

„Ik vrees een beetje voor de situatie waarin we steeds meer een soort machine moeten worden. Een productiviteitsmachine op het werk.” In die situatie verliezen we onze menselijke kant, vervolgt hij. En daarin schuilt een gevaar. Die menselijke kant is namelijk niet uit te zetten, legt Launspach uit.

Emoties als raadgever

„Het is gek om van mensen te verwachten dat ze niet geëmotioneerd raken op hun werk. Omdat dat bijvoorbeeld niet professioneel zou zijn, om net zo zeer emoties te voelen zoals je dat doet in de rest van je leven.”

De vraag is natuurlijk: wat doe je met die emoties en hoe geef je die uiting? Emoties hebben is dus logisch, bovendien zijn ze ook functioneel, legt Launspach uit. „Daarom hoop ik dat er in de toekomst wat meer ruimte komt voor emoties op het werk.”

Benieuwd naar het volledige advies van psycholoog Thijs Launspach? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

