De belangrijkste competenties om uit te blinken op de arbeidsmarkt

Op zoek naar een nieuwe baan? Dat vergt energie en kan behoorlijk intensief zijn. Hoe onderscheid je jezelf op de huidige arbeidsmarkt en waar zijn werkgevers eigenlijk naar op zoek? Dit zijn de meest gevraagde competenties op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt en we delen tips van een arbeidsmarktexpert om jou op weg te helpen.

Benieuwd naar een aantal specifieke functies op de huidige arbeidsmarkt en direct nieuwsgierig naar het bijbehorende salaris?

Belangrijke competenties

De arbeidsmarkt verandert. AI speelt een steeds grotere rol, maar dat maakt juist de menselijke competenties en vaardigheden steeds belangrijker, blijkt uit onderzoek van professioneel netwerkplatform LinkedIn. Vier van de vijf meest gevraagde competenties op de Nederlandse arbeidsmarkt behoren tot deze soft skills. Om de meest gevraagde vaardigheden van dit jaar te bepalen, zijn de gegevens geanalyseerd van de 1 miljard LinkedIn-gebruikers, verspreid over 200 regio’s en landen.

De gehele top 10 met meest gevraagde competenties op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt vind je in onderstaande tabel.

Positie Belangrijkste competenties 1. Communicatie 2. Samenwerking 3. Analytische vaardigheden 4. Project Management 5. Management 6. Coaching 7. Sales 8. Social Media 9. Customer Service 10. Leiderschap Bron: LinkedIn Research

Tips voor werkzoekenden

In je zoektocht naar een nieuwe baan kun je onderweg allerlei hobbels tegenkomen. Wat als jij bijvoorbeeld niet beschikt over de competenties die nodig zijn voor een bepaalde functie? Geen paniek, er zijn allerlei dingen die je kunt doen om jezelf te ontwikkelen en uit te blinken tussen de andere sollicitanten. Carrière-expert Laura van Horssen deelt vier tips over wat je kan doen als jij (nog) niet over de juiste competenties beschikt.

Zoek een carrière-mentor

„Het kan heel erg waardevol zijn om een ander perspectief te krijgen op je eigen situatie met inzichten van iemand van buitenaf. Met die persoon kun je sparren over je dromen, doelen en twijfels. Een mentor vind je vaak in iemand die in zijn of haar carrière zelf al verschillende stappen en fases heeft doorlopen én die bereid is om te investeren in jou als persoon”, vertelt Van Horssen.

„Zie een carrière-mentor als iemand die je helpt om je doelen te identificeren en een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast kan een mentor je helpen helder te krijgen welke vaardigheden je eventueel mist, of verder kunt ontwikkelen. Zet je professionele netwerk in om een geschikte mentor te vinden, of vraag vrienden en familie eens of zij iemand kennen. Het zal je verrassen hoeveel mensen hiervoor openstaan.”

Denk verder dan ervaring

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan, maar denk je nu vooral nog in functies, beroepen en bedrijven (die passen bij je huidige werkervaring)? „Probeer dat los te laten. Denk na over waar je goed in bent, of waar je nu nog niet goed in bent maar wat je graag zou willen leren. Door te benadrukken welke vaardigheden je bezit en welke vaardigheden je wil ontwikkelen, kun je breder zoeken dan binnen jouw industrie of beroepsgroep.” Eerder onderzoek laat zien dat zogenoemde hiring managers vaardigheden steeds belangrijker vinden dan werkervaring, vult Van Horssen aan.

Investeer in je eigen ontwikkeling

Wil jij doorgroeien op de arbeidsmarkt? Dan is het belangrijk om te blijven ontwikkelen. „Doe nieuwe vaardigheden op. Volg bijvoorbeeld cursussen en trainingen om bij te blijven met trends en op de hoogte te blijven van technologische veranderingen zoals AI. Door actief te leren, laat je zien dat je adaptief en leergierig bent, wat je aantrekkelijker maakt voor werkgevers. Investeren in je eigen groei vergroot je kennis, vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt.”

Zoek naar activiteiten los van werk

Ook – of misschien wel juist – door activiteiten náást je werk kun jij jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt. „Zelfstandig of in teamverband deelnemen aan projecten kan waardevolle ervaringen en vaardigheden opleveren. Onthoud dat soft skills zoals communicatie, samenwerken en leiderschap net zo belangrijk zijn als technische vaardigheden. Deze kun je goed ontwikkelen via dagelijkse interacties en ervaringen. Kijk uit naar stages, vrijwilligerswerk of startersfuncties die de kans bieden om te leren en professioneel te groeien. Heb je dit al gedaan, denk dan goed na over welke vaardigheden je eventueel al hebt opgedaan en beter kunt uitlichten.”

