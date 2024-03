Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn geldige redenen voor ontslag, volgens werkend Nederland

Je kunt een werknemer niet zonder gegronde reden de laan uit sturen. Prettig voor de werknemer, want daardoor is hij of zij beschermd tegen onredelijke grillen van een baas. Maar wat vinden Nederlanders zelf eigenlijk een goede reden om over te gaan tot ontslag?

In 2023 hebben we nogal wat opvallende ontslagzaken voorbij zien komen. Zo werd er een juf ontslagen nadat ze zonder toestemming van de schoolleiding vijftien leerlingen meenam naar de Efteling.

Over tot ontslag

Er is dus meer nodig dan een onheilspellend onderbuikgevoel om een werknemer te ontslaan. Onderzoeksbureau Multiscope deed in opdracht van SD Worx onderzoek naar gegronde redenen tot ontslag volgens Nederlanders. Voor ruim 20 procent van de ondervraagden is het stelen van kleine kantoorartikelen zoals pennen, notitieblokken of post-its reden genoeg om het dienstverband te verbreken.

10 redenen om werknemers te ontslaan

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de ondervraagden frauderen om daar zelf beter van te worden een gegronde reden vindt om een werknemer te ontslaan. Op de tweede plaats staat het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie; voor 77 procent van de ondervraagden is dat een geldige reden iemand te ontslaan.

Verder vindt 40 procent het onacceptabel wanneer een werknemer zich ziek meldt zonder ziek te zijn. Voor 46 procent is valse informatie op het cv voldoende reden om iemand te ontslaan. En steel jij een beeldscherm of bureaustoel? 75 procent van de ondervraagden vindt dat de baas ook dan genoeg reden heeft de werknemer permanent weg te sturen.

Top 10 Reden voor ontslag Percentage 1 Frauderen met persoonlijk voordeel 81 2 Gevoelige bedrijfsinformatie lekken 77 3 Wangedrag op de werkplek zoals pesten, discriminatie en intimidatie 76 4 Grote kantoorartikelen stelen (zoals een beeldscherm of stoel) 75 5 Een woede-uitbarsting met vernieling 59 6 Wangedrag vertonen tijdens een uitje met het werk (bijvoorbeeld dronkenschap, vechtpartij of ongewenste intimiteiten) 55 7 Valse informatie op cv vermelden 46 8 De werkprestaties zijn onder de maat 44 9 Ziekmelding zonder ziek te zijn 40 10 Kleine kantoorartikelen stelen (pen, notitieblok, post it’s) 22 Onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van SD Worx

Man-vrouw verschillen

Er zijn verschillen gevonden in de mening van mannen en vrouwen als het gaat om een gegronde redenen voor ontslag. Zo vindt 83 procent van de vrouwen wangedrag een geldige reden om iemand te ontslaan, terwijl 69 procent van de mannen dit een gegronde reden vindt.

Ook vindt 65 procent van de vrouwen een woede-uitbarsting inclusief vernieling een reden om iemand te ontslaan, terwijl 53 procent van de mannen daar ook zo over denkt. Ondermaats presteren is voor de helft van de vrouwen een reden voor ontslag, tegenover 39 procent van de mannen.

Wat zou voor jou een gegronde reden zijn om een werknemer te ontslaan?

