Zomer heeft Nederland eindelijk bereikt: komende week kans op tropisch warme dagen

Het heeft even geduurd, maar de zomer lijkt nu toch écht zijn intrede te doen in Nederland. Komende week kan het lokaal zelfs tropisch warm worden. Zo kan het woensdag in het zuidoosten van het land plaatselijk zo’n 32 graden worden.

Met 23 tot 27 graden en volop zon begint de komende week op maandag al zomers. De dag begint hier en daar met wat mist aan de grond, maar later wordt het vrijwel overal zonnig. Aan zee ligt de temperatuur morgen rond de 24 graden. In het zuiden van het land kan dat oplopen tot 27 graden. Ook landinwaarts worden zomerse temperaturen verwacht, met op de meeste plaatsen zo’n 25 graden. „De luchtvochtigheid is nog relatief laag en daardoor voelt het best aangenaam”, meldt Weeronline.

Broeierig warm

Maar daar komt dinsdag en woensdag verandering in. „Het wordt op deze dagen echt broeierig warm met nauwelijks wind.” Dinsdag wordt het aan zee zo’n 26 graden, maar in het binnenland kan het met 30 graden tropisch warm worden.

Dat weertype zet ook woensdag door. Bij voldoende zonneschijn kan het in het zuidoosten van Nederland plaatselijk rond de 32 graden worden. „Maar in de exacte hoeveelheid zon zit nog wel wat onzekerheid, omdat we woensdag al wat vaker met wolken vanuit Noord-Frankrijk en België te maken krijgen”, aldus de weerdienst.

Hoge luchtvochtigheid

Als er inderdaad meer wolken over komen, kan de temperatuur hierdoor iets lager uitvallen. „De luchtvochtigheid gaat dan overigens wel oplopen met als gevolg dat het in steeds meer regio’s echt broeierig warm gaat aanvoelen. Absoluut geen ideale omstandigheden om je eens lekker in te spannen buiten.”

Woensdagavond kan het dan ook komen tot enkele stevige regen- of onweersbuien. In het zuiden wordt er binnen korte tijd veel neerslag verwacht. En ook in de nacht van woensdag op donderdag trekken er nog een aantal buien over het land.

Ook na woensdag nog zomers warm

Vanaf donderdag daalt de temperatuur een beetje en zal het niet meer komen tot tropische dagen. Wel blijft het ’s middags broeierig warm door de hoge luchtvochtigheid. Het wordt tussen de 23 en 27 graden. Ook ’s nachts blijft wordt het ‘plakken’ geblazen, met 16 tot 18 graden. „Zelfs een enkele zogenaamde ‘tropennacht’ met circa 20 gaden behoort tot de mogelijkheden.”

