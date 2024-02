Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het hebben van een kantoorbuddy is belangrijk, maar ook: ‘Vragen om ruzie’

Een kantoorbuddy, een workcrush of zelfs een workwife: het zijn termen die de laatste tijd steeds meer op sociale media opduiken. Vertaald naar het Nederlands gaat het om een werkrelatie met wie je alles deelt, van je lunches tot verhalen over je liefdesleven. Maar hoe gezond zijn die hechte relaties op het werk?

Het kan het namelijk moeilijk maken om objectief te blijven. „Teveel informeel geklets kan ook afleidend zijn.”

Kantoorbuddy

Als je vijf dagen per week op kantoor zit met dezelfde mensen is de kans groot dat er tussen sommige mensen vriendschappen of meer ontstaat. Je ziet elkaar namelijk vaak, héél vaak. „Jullie begrijpen elkaar met een half woord, kunnen samen lachen om de kantoorgrappen en klagen over het werk is een gezamenlijke ontlading. We noemen zo iemand ook wel eens een office buddy”, legt Ann Rens, HR- & Loopbaanexpert, uit aan HLN.

Het hebben van zo’n kantoorbuddy is in principe heel goed voor je mentale welzijn en motivatie. „Een collega hebben met wie je kunt praten, lachen en zelfs klagen, kan stress verminderen en een positieve invloed op je gemoedstoestand hebben”, vertelt Rens. „Samenwerken met iemand die je respecteert en waardeert, kan ook je motivatie en enthousiasme voor het werk vergroten. Daarnaast kunnen jullie elkaar aanmoedigen en successen samen vieren.”

Een onderzoek van Harvard heeft daarnaast een aantal jaar geleden ook uitgewezen dat zo’n kantoorvriend goed is voor de productiviteit. „Niet alleen omdat vrienden makkelijker samenwerken, maar omdat er meer op het spel staat. Want samen slecht presteren, betekent niet alleen een standje krijgen van de baas, maar ook je eigen vrienden teleurstellen. De sociale druk om goed werk te leveren die hierdoor ontstaat, is vaak een sterkere motivatie. Want je vrienden laat je niet zomaar in de steek.”

‘Beste collega ooit’

Toch is het belangrijk om op de relatie met je kantoorbuddy te letten. Voornamelijk om kliekjes op de werkvloer te voorkomen. Want ook in het volwassen werkleven kunnen mensen zich buitengesloten voelen. „Stel: je ziet op Instagram een reeks foto’s van bepaalde collega’s die gezellig samen lunchen of na het werk iets zijn gaan drinken zonder jou. Dat kan niet fijn zijn en soms zelfs confronterend. Hetzelfde geldt voor berichten zoals ‘beste collega ooit’ over je work wife op sociale media.”

Het is daarnaast ook niet de bedoeling dat je kantoorbuddy heel veel tijd en aandacht gaat opeisen. „Dat is vragen om ruzie”, aldus Rens. „Het risico op conflicten binnen vriendschappen, vooral hechte vriendschappen, is aanzienlijk, stelt onderzoek. Emoties maken het vaak lastig om het over werkgerelateerde zaken eens te zijn. En het risico bestaat dat persoonlijke overtuigingen de overhand hebben boven professionele besluitvorming. Te veel informeel geklets kan ook afleidend zijn.”

Grenzen stellen

Het is daarom belangrijk om grenzen te stellen met je kantoorbuddy. „Te veel persoonlijke betrokkenheid kan mogelijk leiden tot partijdigheid of onprofessioneel gedrag. Het draait dus allemaal om het vinden van de juiste balans tussen menselijk contact en professionaliteit op de werkplek.”

Vooral voor een leidinggevende is het essentieel om objectief te blijven. „Wanneer je office buddy fouten maakt, is het belangrijk om als vriend(in) een balans te vinden tussen steun bieden en eerlijke feedback geven. Open en eerlijk durven communiceren, is dus de boodschap.”

