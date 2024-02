Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zittend beroep? Dit is hoe je op simpele manieren meer beweging in je werkdag kunt krijgen

Een hele dag zitten kent talloze nadelen, zoals bijvoorbeeld pijn in de onderrug of nekklachten. Heb je dus een zittend beroep, dan is het belangrijk om tijdens de werkdag toch in beweging te blijven. En dat kun je op deze simpele manieren doen.

Volgens een onderzoek brengen kantoormedewerkers maar 101 minuten van de dag staand door. Van de mensen die vaak thuiswerken zegt een op de drie zelfs dat ze tijdens het werk maar zo’n tien minuten staan.

In beweging komen tijdens werkdag

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat bijna een op de vier werknemers die meer zijn gaan staan tijdens het werk een positieve verandering in hun mentale gezondheid hebben gezien, en een op de 12 zegt minder fouten te maken.

Dus hoe kun je meer staan tijdens je werkdag zonder je enige pauze te wijden aan het zetten van stappen? Metro UK heeft een aantal handige tips verzameld.

Loop wanneer je kan

De eerste tip luidt: loop terwijl je praat. „Waarom neem je je telefoontje niet op terwijl je een rondje loopt?”, bevraagt personal trainer Natalie Rose Edwards.

„De beweging en frisse lucht helpen niet alleen je mentale helderheid en ideevorming, maar het verfrist ook je dag met een verandering van omgeving als je weer achter je bureau zit.” En als het weer te slecht is, loop dan een rondje om of in je huis.

Korte, eenvoudige lichamelijke oefeningen

Een andere gemakkelijke manier om je lichaam in beweging te houden is door regelmatig je drinken bij te vullen. En om meer stappen te zetten, drink dan uit glazen en geen grote waterflessen. „Zo moet je vaker de tocht naar een kraan maken.”

Steven Dick van The Fitness Group raadt aan om aan ‘activity snacking’ te doen. „Daarmee doe je gedurende de dag hele korte oefeningen, van een paar minuten, om je lichaam in beweging te houden. Deze kun je dan een paar keer per dag doen, en kunnen bestaan uit bureau push-ups of wandelende- en staande lunges.”

Probeer een danspauze

Als zo’n oefening niet jouw ding is, raadt Em Stroud, bedrijfscoach en auteur, aan om een danspauze in te lassen. „Drie minuten aan beweging én plezier”, zegt ze.

Tot slot raadt personal trainer Alanna Kate Derrick aan om een verstelbaar bureau te overwegen. „Dit is niet de goedkoopste optie, maar het kan zeker goed voor je zijn.” En zorg ervoor dat je werkplek goed versteld is op je lichaam, luidt het laatste advies.

