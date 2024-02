Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een relatie op de werkvloer, mag dat?

Met collega’s deel je lief en leed en spendeer je veel tijd. Niet zo gek dus, als onverhoopt de vonk overslaat. Maar hoe zit het eigenlijk met de regels daarover? Is een relatie op de werkvloer toegestaan?

Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat 22 procent van de mensen hun geliefde op werk heeft ontmoet. Verliefdheid op de werkvloer komt dus vaak voor.

Regels rondom relaties op de werkvloer

Onhandig is het wel. Wat kunnen nu precies de consequenties zijn? Volgens advocaat Pascal Besselink (DAS Rechtsbijstand) hangt het af van de regels van een organisatie. „Wettelijk is er niets bepaald over relaties op het werk. Je werkgever mag het je dus niet verbieden. Wel mag hij verplicht stellen dat je dit meldt. Ook mag hij regels opnemen die belangenverstrengeling of andere ongewenste situaties voorkomen.”

Als je de regels overtreedt, kún je de laan worden uitgestuurd. Maar ook dat hangt volgens Besselink weer af van meerdere factoren. „In hoeverre zijn de regels overtreden? Waren de regels redelijk?” Soms kan er naar een andere oplossing worden gezocht. Een van de tortelduifjes kan bijvoorbeeld worden overgeplaatst naar een andere afdeling.

Relatie met leidinggevende ander verhaal

Als het om een relatie met een leidinggevende gaat, zit het weer net iets anders. „Jouw manager heeft een voorbeeldfunctie en moet extra zorgvuldig zijn en voorkomen dat de relatie een probleem wordt op de werkvloer. Verzwijg of ontken je als leidinggevende bewust langdurig dat er sprake is van een relatie? Dan kan dit zeer negatieve gevolgen hebben voor je baan. Dat blijkt uit de rechtspraak.”

Besselink adviseert om goed uit te zoeken hoe je werkgever omgaat met relaties op de werkvloer. Ook duurt eerlijkheid volgens hem het langst. „Wees er open over als je een relatie hebt of krijgt met een collega. Dat voorkomt onnodig gedoe met collega’s en je baas.”

