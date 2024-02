Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze kleding kun je beter niet (en wel) naar je werk aantrekken

De eeuwige keuze: wat trek je vandaag weer aan? Voor iedereen in uniform een makkelijk besluit, voor de gemiddelde werknemer op kantoor tóch een stuk lastiger. Deze kleding kun je beter wel en niet aantrekken.

Ben je voorlopig eerst nog op zoek naar een baan, voordat je je entree maakt bij de werkgever? Voorkom dan deze grootste cv-clichés.

Kledingvoorkeuren van de werkgever

Wat vinden werkgevers tegenwoordig eigenlijk ‘geschikt’ op de werkvloer? Werkgevers worden steeds makkelijker als het gaat om de kleding van werknemers, blijkt uit onderzoek van vacaturewebsite Indeed. Zo’n 86 procent van de werkgevers vindt dat werknemers hun identiteit moeten kunnen uiten via hun stijl en de kleding die zij dragen tijdens het werk.

Sneakers en spijkerbroeken

Tegelijkertijd vindt driekwart van de werkgevers dat het steeds meer geaccepteerd is informele kleding te dragen naar het werk. Zo vindt 52 procent van de werkgevers sportschoenen geen probleem. Ook vindt 52 procent dat spijkerbroeken prima kunnen. Een kleine minderheid (48 procent) vindt gezichtspiercings ook geen probleem.

Tatoeages

Hoewel tattoos vroeger nog in de weg konden staan voor je droombaan, geeft 66 procent van de werkgevers nu aan dat tatoeages niet van invloed zijn bij een sollicitatie.

Kledingtips voor naar kantoor

Hoewel je vooral aan moet trekken waar jij je comfortabel bij voelt, hebben we een aantal tips voor je op een rij gezet. Dan kan het niet meer misgaan.

1. Zorg dat je kleding past

Wellicht niet alleen een tip voor naar kantoor, maar prettig in alle facetten van je leven: zorg dat je kleding goed past. Uiteraard kan het een stijlkeuze zijn om te kiezen voor een grote trui of wijde pantalon, maar voorkom liever te strakke of te kleine kleding.

2. Voorkom vlekken en scheuren

Spijkerbroeken met gaten en scheuren: ze zijn niet weg te denken uit het straatbeeld, maar toch zijn werkgevers geen fan. Bewaar je gescheurde broeken liever voor op je vrije dag.

En hoewel het iedereen weleens overkomt dat je gedurende de dag een koffievlek oploopt, kun je toch beter een schone blouse aantrekken als je ‘s ochtends voor de spiegel staat.

3. Bewaar sport- en opvallende merkkleding voor thuis

Een joggingpak zit uiteraard heerlijk, maar die kun je beter bewaren voor je eventuele thuiswerkdag. Niet al je collega’s zullen je comfortabele huispak waarderen.

En draag jij het liefst merkkleding met de grootst mogelijke logo’s en opvallende prints? Ook dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Kies liever voor wat minder opvallende merken of merklogo’s op kantoor.

4. Schoenen maken de man (en vrouw)

Je schoenen zijn misschien niet het meest opvallende onderdeel van je voorkomen, maar toch is een goede schoen van belang. Vermijd teenslippers op kantoor (ook als het 30 graden is buiten) en zorg in ieder geval dat je schoenen schoon zijn.

5. Niet te naakt

Een korte broek is in de zomer wellicht verleidelijk, maar toch wordt dat door veel werkgevers niet gewaardeerd. Toch op zoek naar een luchtig alternatief? Ga dan bijvoorbeeld voor een linnen broek.

Tot slot: ga vooral voor een outfit waar jij je goed bij voelt. Misschien heeft je werkgever persoonlijk een andere smaak of voorkeur, jij zult je werk het beste doen als jij op je gemak bent.

