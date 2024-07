Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek melden of thuiswerken? Tips voor de juiste aanpak van de psycholoog

Je bent aan het hoesten, je neus is verstopt en de rillingen lopen over je rug. Maar het lukt misschien nét om met een laptop vanuit je bed wat werk te doen. Wanneer kun je je nog ziek melden – als je ook vanuit huis kunt werken? Met die vraag kloppen we aan bij psycholoog Najla Edriouch.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we van tijd tot tijd een bezoek aan de psycholoog en vragen we om tips, waar jij verder mee komt.

Psycholoog Najla Edriouch

Najla Edriouch is GZ-psycholoog, raadpleegt de wetenschap om anderen te helpen en deelt maandelijks haar psychologische kennis online én offline met zo’n 40.000 mensen. Edriouch is expert als het gaat om mentale gezondheid. Vandaag leggen we haar de stelling voor: ‘De mogelijkheid tot thuiswerken maakt ziek zijn onmogelijk’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Onmogelijk is natuurlijk een groot woord”, begint Edriouch. „Maar thuiswerken maakt het een stuk lastiger om je ziek te melden. De grens tussen rust pakken en toch nog kunnen werken vervaagt door thuis te werken”, vervolgt ze.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Ziek, of ziek?

De vraag is natuurlijk ook waar iemand last van heeft. Ben je fysiek niet fit, of zit je emotioneel niet lekker in je vel? De definitie van ziek zijn wordt tegenwoordig vaker bevraagd, legt Najla uit. „De burn-out is beroepsziekte nummer één. Wanneer meld je je ziek en wat is daarin geaccepteerd vanuit jouw werkgever?”

💡 Werkgerelateerd ziekteverzuim Voor ruim één op de vijf werknemers die afgelopen jaar verzuimden waren de verzuimklachten volledig of deels toe te schrijven aan het werk. Veruit de belangrijkste reden voor werkgerelateerd verzuim is de te hoge werkdruk, blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoeksbureau TNO.

Niet alleen per werkgever, maar ook per persoon is de betekenis van ziek zijn uiteenlopend. „Sommige mensen hebben een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij lopen het risico flink over hun eigen grenzen te gaan, doordat zij met stevige koorts bijvoorbeeld nog steeds vergaderingen bijwonen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ten behoeve van het herstel best wat sneller weer wat zouden kunnen gaan doen. Heel lang uit je ritme zijn en in bed liggen met de gordijnen dicht is namelijk ook niet heel gezond”, licht Najla toe.

Verschillende typen ziekmelders

Wanneer meld je je ziek? Voor een antwoord op die vraag bestaat er helaas geen one size fits all-model. Toch zijn er in ieder geval twee types te onderscheiden als het gaat om ziek melden.

De ‘hoge eisen-steller’

Deze types gaan koste wat het kost door. „Voordat zij zich ziek melden, moeten zij bijna op sterven na dood liggen.” Juist voor deze groep kan de mogelijkheid tot thuiswerken een ongezonde ontwikkeling zijn, legt Najla uit. „De thuiswerkmogelijkheid maakt de drempel tot ziek melden voor deze groep werkenden nog hoger. Want als je ook je werkzaamheden digitaal kunt oppakken, dan is de kans groot dat je toch vanuit huis nog taken blijft uitvoeren. Door een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen toe, voelen taken heel belangrijk. Het risico om taken uit te blijven voeren ten behoeve van een ander, kan ervoor zorgen dat dat ten koste gaat van je eigen gezondheid en de optie om volledige rust te nemen.”

De thuiswerkmogelijkheid maakt de drempel tot ziek melden voor deze groep werkenden nog hoger.

De werkgever kan hier alert op zijn. „Voor werkgevers is het belangrijk om te kijken naar de werknemer als individu. Wat voor werknemer heb ik tegenover me? Is dit iemand die altijd doorwerkt? Bespreek dat bijvoorbeeld tijdens eindejaarsgesprekken. Wanneer deze werknemer uitvalt, is de kans dat het herstel langer duurt ook groter”, vervolgt Najla. Daarnaast is het risico op burn-outklachten bij deze groep ook groter, omdat zij vaker te lang doorlopen met klachten. „Voor de werkgever is het daarom belangrijk om in de gaten te houden of de werknemer zich op tijd ziek meldt.”

Te veel focus op klachten

Daarnaast zijn er types die juist een enorme focus leggen op fysieke klachten of hun energielevels, legt Najla uit. „Voor deze groep kan het juist nuttig zijn wat minder aandacht aan de klachten te besteden. Zijn de klachten mild, dan kan het namelijk ook zo zijn dat deze weer verdwijnen om het moment dat je wat taken uitvoert, waardoor je je weer nuttig voelt.” Bij deze groep werkenden is het belangrijk om te kijken wat er wél kan.

Tips bij ziek melden

Het is belangrijk je te realiseren dat niemand erbij gebaat is als je te lang met klachten doorloopt, stelt Najla. „Handelen vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel doe je vaak voor de ander, maar daarmee vergroot je het risico op langer ziek zijn en niet optimaal functioneren. Soms is het beter voor jezelf en je omgeving om even pas op de plaats te maken en rust te nemen, zodat je daarna weer actiever en fitter aan de slag kunt. Op lange termijn levert dat meer op.”

Ziek zijn is een recht

In sommige sectoren wordt het van je verwacht dat je doorwerkt totdat je erbij neervalt, vertelt Najla. „Het is belangrijk dat je je realiseert dat ziek zijn een wettelijk recht is. Ieder mens, in welke functie dan ook, hoe belangrijk je baan ook is en hoe verantwoordelijk je je ook voelt; je hebt het recht om ziek te zijn”, benadrukt de psycholoog.

Het is belangrijk dat je je realiseert dat ziek zijn een wettelijk recht is.

Maar wat als de werkgever blijft pushen om door te werken? „Op het moment dat de werkgever je ervan weerhoudt om rust te nemen, dan kun je jouw wettelijk recht benoemen. Daarnaast hoeft ook niet tegen je werkgever te zeggen waar je last van hebt. Stel dat je emotionele klachten hebt en je je daarom ziek meldt, dan hoef je dat niet uit te leggen. Vervolgens kun je ook terecht bij de bedrijfsarts die mee kan kijken hoe je je werkzaamheden weer kunt opbouwen als je daar klaar voor bent. Ook in dat geval hoeft de bedrijfsarts niet met de werkgever te delen wat er speelt en waarom je ziek gemeld bent.”

Reacties