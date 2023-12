Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijd tekort of het overzicht op taken kwijt? Deze methode kan het verschil maken voor je tijdmanagement

Als je je tijd beter wilt managen, bijvoorbeeld tijdens het werk of studie, dan zou deze methode kunnen helpen. En al heeft de naam iets weg van een pastagerecht, is het dat niet.

De Pomodoro Techniek is een tijdmanagementstrategie die door professionals over de hele wereld wordt gebruikt.

De Pomodoro Techniek

De Pomodoro Techniek – ook wel Pomodoro Methode genoemd – werd voor het eerst bedacht door de Italiaanse Francesco Cirillo toen hij student was in de jaren 80. Het heeft zich ontpopt als een manier om gefocust te blijven tijdens het studeren of tijdens het werken.

De techniek werkt op basis van het nemen van korte pauzes tijdens het werk om de productiviteit te verhogen en uitstelgedrag tegen te gaan.

Tijdmanagement

Elk interval staat bekend als een ‘pomodoro’, vernoemd naar de herkenbare tomaatvormige kookwekker die Cirillo als student gebruikte.

Strikt genomen is de timing van de Pomodoro Techniek als volgt: je werkt 25 minuten (één pomodoro-timer) en je rust vijf minuten. Na vier ‘pomodoros’ neem je een langere pauze van ongeveer 15 tot 20 minuten.

Zo werkt de Pomodoro Techniek

Volgens Metro UK gaat het er echter om om uit te vinden welke tijden voor jou werken. En je hebt maar drie dingen nodig: een timer, een pak flashcards en een pen. Elke kaart staat voor een nieuwe ‘pomodoro’, ofwel taak.

Kies een taak en zet een timer op 25 minuten

Aan het begin van elke pomodoro (die 25 minuten duurt) schrijf je de nieuwe taak op de kaart.

Concentreer je op je gekozen taak (of taken)

Als de taak minder dan 10 minuten duurt, kun je hem combineren met andere kleine taken. Als een taak tussen de 10 en 25 minuten in beslag neemt, moet je je alleen daarop concentreren.

Als het een langere taak is van een paar uur of meer, kun je het verdelen over meerdere kaarten, terwijl je nog steeds pauzes neemt.

Gebruik een ‘ongeplande kaart’ om onderbrekingen te organiseren

Houd een ‘ongeplande kaart’ bij de hand – en als een gedachte of actuele melding je onderbreekt, schrijf het dan op de kaart in plaats van over te schakelen naar die taak. Zo houd je controle over je tijdmanagement.

Zodra de pomodoro voorbij is, en na je pauze, kun je beslissen of de taken die je op je ongeplande kaart hebt geschreven dringend zijn en dus de focus van je volgende pomodoro zullen zijn, of dat ze kunnen wachten.

Je pomodoro afvinken als je klaar bent

Aan het einde van elke pomodoro, streep je hem af. Je kunt de kaarten bij de hand houden om je dagelijkse en wekelijkse taken bij te houden.

Neem een pauze

Neem aan het einde van elke pomodoro een korte pauze van vijf minuten waarin je even helemaal tot rust komt en je hersenen een time-out geeft. Om de vier pomodoro’s zou je een langere pauze van ongeveer 20 tot 30 minuten moeten nemen.

