Zoveel managers hebben een favoriete medewerker

Houd je werk en privé strikt gescheiden? En hoe doe je dat als manager? Uit onderzoek blijkt dat – vooral jonge – managers het lastig vinden een grens te trekken tussen een privérelatie en een professionele relatie. Een deel van de managers heeft zelfs een favoriete medewerker.

Ook krijgen velen van ons ergens in de loopbaan een keer te maken met een negatieve leidinggevende. Hoe kun je daar dan het beste mee omgaan? We vroegen psycholoog Sabine Klaver om advies.

De grens tussen werk en privé

Kun je als leidinggevende een vriendschap aangaan met teamleden? Zo’n 22 procent van de ondervraagde managers vindt dat je daar als manager beter van weg kunt blijven, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van managementopleider ISBW. Daartegenover vindt juist 48 procent van de managers dat vriendschappen – ook tussen managers en teamleden – zorgen voor een sterker teamgevoel.

Voor jonge managers lijkt die vriendschappelijke band ingewikkeld: 24 procent van de managers tot 35 jaar geeft aan dat bevriende medewerkers een streepje voor hebben op de rest. En hoewel een vriendschap voor een vijfde van de managers dus te ver gaat, zegt 30 procent van de managers wel een favoriete collega binnen het team te hebben.

Grensoverschrijdend gedrag versus veilig werken

De manager is in veel gevallen verantwoordelijk voor de sfeer binnen een team. Daarmee is hij of zij ook verantwoordelijk voor een veilige werksfeer. Voor 56 procent van de managers is het creëren van een veilige werksfeer een belangrijke prioriteit.

Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk soms knap lastig. Hoewel een veilige werksfeer bestaat uit verschillende facetten, blijkt dat één op de vijf managers bang is dat een compliment verkeerd wordt opgevat en eventueel kan worden geïnterpreteerd als grensoverschrijdend. Dit geldt voor 24 procent van de mannelijke managers, tegenover 13 procent van de vrouwelijke managers. Ook blijkt dat 29 procent van de managers een vrouwelijke collega op een andere manier benadert om feedback te geven, dan haar mannelijke collega.

Ben jij leidinggevende en wil jij op een veilige manier met je team het gesprek aangaan over grensoverschrijdend gedrag? Of heb jij zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag of vermoed jij dat een collega hier last van heeft? Via de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens‘ vind je tips en lees je meer over wat je kunt doen.

