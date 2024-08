Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo laat je je werk los op vakantie (met praktische tips)

Op vakantie zijn, maar het moeilijk vinden om je werk volledig los te laten? Je bent niet de enige: een peiling van LinkedIn toont aan dat maar liefst een kwart van de Nederlandse professionals gewoon bereikbaar blijft tijdens hun vakantie.

In Amerika hebben werknemers er nog meer last van: uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 54 procent van de Amerikaanse volwassenen werkt tijdens hun vakantie. En als ze niet werken, voelt de helft van de werknemers zich schuldig hierover. Dit terwijl vrij nemen ontzettend belangrijk is voor ons brein.

Vakantie

Vrij nemen blijkt dus voor Amerikanen heel lastig: uit het onderzoek bleek dat 86 procent van de ondervraagden tijdens hun vakantie telefoontjes en berichten krijgt van hun collega’s. 63 procent voelt zich schuldig en angstig als ze dit negeren en hun werkmail niet controleren. Over het algemeen heeft ruim 59 procent moeite om het werk (mentaal) los te laten.

Zorgwekkend, stelt psycholoog Roger Hall in een interview met Fox Business. „Het menselijk brein heeft tijd nodig voor rust en stilte om zichzelf te herstellen. Die reparaties vereisen tijd, stilte en slaap. Ons digitale tijdperk vermindert al die dingen. Als gevolg hiervan denken we weliswaar meer, maar niet helderder.”

Nederlanders hebben er minder last van dan Amerikanen, maar kunnen toch ook niet helemaal afscheid nemen van hun werk. Slechts minder dan de helft van de werkenden in Nederland is namelijk volledig onbereikbaar tijdens hun vakantie. Mensen laten toch gauw hun werkmeldingen aan staan of zijn bereikbaar voor noodgevallen.

Zo laat je je werk los

Dus je werk loslaten, hoe doe je dat nu? Metro verzamelde vijf tips om je even helemaal te disconnecten van je werk.

1. Zet je meldingen uit

Slack, e-mail, WhatsApp, Teams; zet van alles de notificaties uit. Ook al ben je niet aan het werk, het kan toch ‘verleidelijk’ zijn om op vakantie even te kijken naar alle nieuwe berichten die er binnen zijn gekomen. Maar doe dit niet! Je bent op vakantie en je hoeft niet de tientallen conversaties op Slack bij te houden. In de instellingen van je smartphone kun je instellen dan bepaalde apps even geen notificaties meer geven. Voilà!

2. Voorbereiding is het halve werk

Staat je vakantie voor de deur, maar is het je niet gelukt om je projecten en taken helemaal af te ronden? Geen zorgen. Neem de projecten en taken niet mee op vakantie, maar draag het duidelijk over aan een van je collega’s.

Geef vooraf aan je vakantie ook aan, aan je teamgenoten, klanten en andere relevante zakelijke contacten, dat je even out-of-office bent, zodat zij ook weten dat jij even niet bereikbaar bent.

3. Laat je werk thuis

Je laptop en telefoon van het werk kunnen echt wel een weekje zonder je. Laat die allebei dus lekker thuis, net zoals andere werkgerelateerde apparaten.

4. Neem een notitieboekje mee

Het kan natuurlijk zo zijn dat door de rust en ontspanning van je vakantie, je ineens op een fantastisch werkidee komt. En dat mag. Maar ga dit niet gelijk helemaal uitwerken of er online over sparren met collega’s! Schrijf gewoon het idee op in een notitieblok en kom er na de vakantie weer op terug.

5. Leid jezelf af

In het dagelijks leven kunnen mensen snel in een sleur van het werk terechtkomen. Een vakantie is een ideale ontsnapping daaruit. Mattu benadrukt dat het belangrijk is om dingen buiten werken te vinden „waar je echt in kunt verdwalen”. „Voor mij is het altijd iets dat mijn zintuigen activeert, zoals zwemmen, nieuwe soorten eten proberen of een nieuwe omgeving verkennen. Dit helpt je om je gedachten van je werk af te halen en zorgt waarschijnlijk voor een betere vakantie.”

Naast deze vijf tips, is het ook heel belangrijk dat je jezelf vergeeft als het even niet lukt om alles los te laten. We zijn het zo gewend om te werken en soms kan loskoppelen moeilijk zijn. LinkedIn’s carrière-expert Laura van Horssen noemt de eerste paar dagen vakantie zelfs ‘afkickdagen’: „Het kan lastig zijn om meteen die knop om te zetten en in vakantiemodus te gaan. Gun jezelf dus ook vooral wat tijd om af te bouwen.”

