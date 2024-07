Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen stelen op hun werk (en dit nemen ze dan mee)

Geef eens eerlijk toe: heb je weleens iets gestolen op je werk? De kans is klein dat het antwoord ‘nee’ is. Want heel veel mensen stelen zo nu en dan iets, dat eigenlijk van hun werkgever is.

De directeur van een Duitse Tesla-fabriek is niet blij. Daar zijn 65.000 (!) mokken gestolen. Hij heeft zijn medewerkers gevraagd ze terug te brengen. Gebeurt dat niet, dan dreigt hij al het servies weg te halen uit de kantines van de fabriek. Dit is misschien een extreem voorbeeld, maar veel mensen nemen weleens iets mee van de werkvloer.

Uit onderzoek van de Universiteit van Florida blijkt dat 75 procent van de kantoormedewerkers weleens iets mee naar huis neemt. Andere onderzoeken noemen lagere getallen, maar allemaal zitten ze boven de 50 procent. Oftewel: als jij nog nooit wat gestolen hebt, is de kans groot dat de collega tegenover je het wel gedaan heeft.

Stelen uit wraak

Er zijn verschillende redenen waarom mensen stelen van hun werkgever. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat ze een pen of wc-rol nodig hebben en geen zin hebben om langs de winkel te gaan. Maar vaak wordt het ook vanuit wraak gedaan, wanneer mensen geen loonsverhoging krijgen of wanneer ze om een andere reden boos op hun baas zijn. Iets meenemen geeft ze het gevoel dat ze de werkgever financieel raken.

In 2016 is er onderzoek gedaan naar de kosten die een werkgever heeft door diefstal. Dat jaar werd er voor 1,13 miljard dollar aan kantoorspullen gestolen in Amerika. Wereldwijd lag dat bedrag rond de 40 miljard. Dat zijn een hoop paperclips dus. Tesla-baas Elon Musk zal daar trouwens niet van wakker liggen, hij heeft namelijk een goedgevulde bankrekening.

Dit wordt het vaakst gestolen

Post-its, paperclips, wc-papier en kopieerpapier worden het vaakst gestolen. Ook pennen, markeerstiften en plakband gaan geregeld de tas in. Maar er zijn zelfs mensen die scharen, notitieblokken en nietmachines meenemen.

Extreme gevallen zoals in de Duitse Tesla-fabriek zie je niet vaak. De mokken moeten wel heel erg mooi zijn geweest, want „statistisch gesproken zou elk van de werknemers inmiddels vijf koffiemokken thuis hebben moeten staan. Ik ben het echt helemaal zat om opdracht te geven nieuwe te bestellen”, aldus de directeur in de Duitse krant Handelsblatt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat er een aantal kleptomanen in die fabriek actief is. Kleptomanie is een stoornis waarbij iemand de drang om te stelen niet kan weerstaan. Dit soort mensen stelen niet alleen op hun werk, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt. Het gevoel van spanning geeft ze een kick. Die stoornis komt bij tussen de 0,3 en 0,6 procent van de mensen voor. Dus wanneer je een keer een pen meeneemt, hoef je niet direct bang te zijn dat je een kleptomaan bent.

Is stelen op je werk strafbaar?

Pas wel een beetje op met diefstal op je werk. Als je betrapt wordt, kan dit voor een hoop gedoe zorgen. Je kunt een officiële waarschuwing krijgen, maar ook ontslag of ontslag op staande voet. „Daarbij kan het recht op een ontslagvergoeding en WW-uitkering vervallen. Ook kan je werkgever naar de politie gaan en aangifte doen”, legt FNV uit.

