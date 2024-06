Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je werkt hard voor je geld, maar een deel van je salaris gaat als inkomstenbelasting naar de Belastingdienst. Dat percentage is niet voor iedereen gelijk, sommige mensen moeten flink extra afdragen. Maar vanaf welk inkomen betaal je meer belasting?

Weinig mensen zullen fan zijn van de Belastingdienst: je staat niet alleen een deel van je salaris af, ook over je spaargeld betaal je belasting. Hier lees je vanaf welk bedrag dat is. En erf je iets van bijvoorbeeld een familielid? Ja hoor, ook dan houdt de Belastingdienst (vanaf een bepaald bedrag) haar hand op.

Vanaf dit salaris betaal je meer inkomstenbelasting

Verdien je een salaris tot 75.518 euro per jaar? Dan betaal je 36,97 procent inkomstenbelasting, leert de Rijksoverheid ons. Jan Modaal verdient zo’n 44.000 euro bruto per jaar, volgens het Centraal Planbureau, en betaalt daarover elk jaar dus 16.266,80 euro aan inkomstenbelasting.

Vanaf een salaris van 75.518 euro per jaar gaat het belastingpercentage omhoog. Dan sta je niet ruim een derde af aan de Belastingdienst, maar bijna de helft. Je betaalt dan namelijk 49,50 procent inkomstenbelasting. Laten we een inkomen nemen van 80.000 euro per jaar, daarvan is 39.600 euro inkomstenbelasting.

Heffingskortingen

Bij de inkomstenbelasting gaat het echter niet alleen om de box waarin jouw inkomen zit (36,97 procent of 49,50 procent), maar ook om kortingen die je krijgt. Er bestaan namelijk bepaalde heffingskortingen die omlaag gaan naarmate je inkomen stijgt, ook al voor de grens van 75.518 euro per jaar.

Zo’n heffingskorting is bijvoorbeeld de arbeidskorting of algemene heffingskorting en zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Vaak regelt je werkgever dat en hoef je dat dus niet aan te vragen. Dit jaar is de maximale arbeidskorting 5532 euro, vanaf een inkomen van 39.957 euro per jaar gaat dat bedrag omlaag, steeds met 6,51 procent. In deze tabel kun je precies zien hoeveel arbeidskorting je per welk salaris krijgt.

