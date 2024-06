Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het legitiem om je ziek te melden als je moe bent?

Heb jij je weleens ziek gemeld op je werk, terwijl je eigenlijk helemaal niet ziek bent? Je bent niet de enige. Een grote groep mensen neemt weleens een ‘baaldag’ op omdat ze moe zijn.

Een op de tien werknemers meldt zich weleens ziek terwijl ze dat niet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Acture Group. De voornaamste reden die ze opgaven is dat ze vermoeid waren en rust nodig hadden van hun werk. Ook geen zin hebben in werk, een slechte nachtrust en zelfs een kater werd als reden opgegeven.

Een op de vijf werknemers heeft overwogen om zich, zonder daadwerkelijk ziek te zijn, ziek te melden. Ze deden dat uiteindelijk niet omdat ze zich schuldig voelde tegenover collega’s. In veel gevallen werd wel besloten om thuis te werken.

Moe? Bij deze functies kun je dan beter thuisblijven

Janet van Uem is arbo-arts bij Vitaal!. Je ziek melden vanwege vermoeidheid is volgens haar lang niet altijd een legitieme reden. „In de regel is het geen goede reden, want dan zou iedere jonge ouder zich regelmatig ziek melden.”

Maar bij sommige functies ligt dat anders, meent ze. „Stel je werkt bij de luchtverkeersleiding op Schiphol of je bent chirurg, dan kan een foutje door vermoeidheid grote gevolgen hebben. Met dit soort beroepen is het soms wel verstandig om thuis te blijven, maar niet te vaak uiteraard.”

Ben je steeds vaker moe? Dan kan er meer aan de hand zijn. „Je kunt best een paar dagen moe zijn. Dat moet met een paar nachten goed slapen weer bijtrekken. Als dat niet het geval is, kan het grotere problemen opleveren.”

Lange tijd moe? Onderzoek waar het vandaan komt

Van Uem spreekt geregeld mensen die langer last hebben van vermoeidheidsklachten. „De balans tussen belasting en belastbaarheid is dan verstoord. Je moet dan op zoek gaan naar de reden waarom dat evenwicht er niet meer is. Is er iets veranderd waardoor je het niet meer vol kunt houden?” Dit kan zowel op werk- als privévlak zijn.

Waar je mensen hebt die niet gaan werken vanwege vermoeidheid, is er ook een andere kant van de medaille: mensen die altijd maar doorgaan. Dat is ook niet goed, meent de arbo-arts. „Vermoeidheid kan ook een symptoom van iets anders zijn. Het komt veel voor bij psychische klachten. Vermoeidheid wordt vaak gebagatelliseerd, terwijl je er wel goed naar moet luisteren.”

Tips om minder moe te zijn

Neem een situatie waarin je weet dat de vermoeidheid niks groots is: je bent bijvoorbeeld moe vanwege een verhuizing of een project dat iets meer tijd inneemt dan verwacht. Dan kunnen deze simpele tips van Thuisarts.nl helpen om je weer wat beter te voelen:

Neem regelmatig korte pauzes.

Ga tijdens de lunchpauze even wandelen voor wat frisse lucht.

Werk of studeer niet op je vrije dagen. Laat je laptop dicht en telefoon uit.

Doe leuke dingen in je vrije tijd. Dit zorgt voor afleiding en energie.

Ga met een bedrijfsarts praten als de vermoeidheid te veel invloed heeft op je werk. Elke werknemer kan dit doen. Dat kan anoniem en je hoeft er niet ziekgemeld voor te zijn.

Van vermoeid naar een burn-out

Medewerkers melden zich het vaakst ziek bij klachten van griep, koorts of een burn-outs. Van alle deelnemers van het onderzoek geeft 69 procent aan niet te gaan werken bij burn-out klachten. 31 procent geeft aan dat ze bij vermoeidheid of uitputting thuisblijven. En 16 procent geeft werkstress als legitieme reden op. Wist je trouwens dat er meerdere typen burn-out zijn? Metro schreef daar eerder al over.

