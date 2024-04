Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op zoek naar een nieuwe baan? Deze sollicitatietips wil je weten

Misschien ben je op zoek naar je eerste baan na je studie, van plan een carrièreswitch te maken of ben je je baan een beetje zat. Dan is het tijd om te solliciteren! Zo’n sollicitatiegesprek kan echter best lastig zijn, zeker als je het voor het eerst doet. Daarom alle sollicitatietips die je wil weten.

Nog niet helemaal zeker bij welk bedrijf je wil solliciteren? Check dan de beste werkgevers van 2024, wie weet zit daar iets voor je bij.

Sollicitatietips

Wat trek je aan naar een sollicitatiegesprek, wat is je houding, welke vragen stel je zelf én hoe beantwoord je vragen? Als je sollicitatie na sollicitatie hebt, kan het je nogal gaan duizelen, zeker als je telkens wordt afgewezen. Geen zorgen, er zijn legio tips beschikbaar.

De brief en voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk, helemaal bij solliciteren. Als je een knaller van een brief schrijft (een beetje specifiek op het bedrijf ingestoken, het liefst), heb je meer kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Het sollicitatiegesprek

Met klamme handjes kom je de werkplek binnen waarvan je hoopt dat je er nog veel vaker binnen mag lopen. Hoe zet je je beste beentje voor tijdens het sollicitatiegesprek? In ieder geval niet door op teenslippers binnen te komen (tenzij je bij een strandtent wil werken).

Onderhandelen

Mooi, je bent (zo goed als) aangenomen! Dan is het tijd om te onderhandelen, bijvoorbeeld over je salaris. Dat doe je zo:

Succes met solliciteren!

Vorige Volgende

Reacties