Deze strategieën zorgen voor een succesvolle salarisonderhandeling

Een salarisonderhandeling kan spannend zijn. Maar als jij ervan overtuigd bent dat je meer hoort te verdienen dan dat je ontvangt, is het tijd voor actie. Deze strategieën zorgen voor een succesvolle salarisonderhandeling.

Zit het bij jou met de financiële vergoeding wel snor, maar schort het aan de emotionele ondersteuning op de werkvloer? Lees dan ook wat je voor jezelf, of je collega kunt doen.

Strategieën voor salarisonderhandelingen

Voordat je aan de salarisonderhandeling begint, kun je je op verschillende manieren voorbereiden. Zo verhoog je je eigen slagingskansen. Maar hoe kun je je het beste voorbereiden? We kloppen aan voor advies bij Linkedin carrière-expert Laura van Horssen.

1. Doe vooronderzoek

„Voordat je het gesprek over een salarisverhoging aangaat, doe je er goed aan om vooronderzoek te verrichten”, begint Van Horssen. Het is belangrijk om te weten waar je staat, in vergelijking tot de rest van de markt.

„Gesprekken met collega’s over salaris kunnen lastig zijn. Begin bijvoorbeeld met een online onderzoek. Bekijk online vacatures voor vergelijkbare functies op jouw niveau en vergelijk de genoemde salarisindicatie met je huidige salaris.”

2. Benadruk je toekomstige waarde

Blik niet alleen terug, maar kijk ook vooruit, is een volgend advies. „Zet uiteen welke bijdragen jij in de toekomst zal leveren aan het bedrijf, de doelstellingen en je team. Leg uit op welke manier jij bereid bent te investeren in je carrière, toekomstprojecten en het aanleren van nieuwe vaardigheden.”

Zo maak je voor leidinggevende inzichtelijk welke waarden jij in de toekomst zult toevoegen.

„Door een beeld te schetsen van nieuwe mogelijkheden en plannen, kun je anderen enthousiasmeren en overtuigen dat zij jou niet kwijt willen. Daarmee vergroot je de bereidheid om je salaris te verhogen”, besluit Van Horssen.

3. Oefen de salarisonderhandeling

Hoe verleidelijk het ook mag zijn, vraag niet om salarisverhoging via e-mail, benadrukt Van Horssen.

„Praten over je prestaties kan ongemakkelijk aanvoelen, maar het goed uiteenzetten van je waarde, is essentieel voor het onderhandelen over een hoger salaris.” En wat gezonde zenuwen zijn niet erg, maar zorg er wel voor dat je zelfvertrouwen uitstraalt, vervolgt de carrière-expert.

„Zit rechtop, maak oogcontact, spreek langzaam en doelbewust en zet een punt. Oefen je pitch eventueel met vrienden, familie of een collega.”

4. Timing is alles

Kies voor het juiste moment om over je salaris in gesprek te gaan. „De timing kan cruciaal zijn. Wanneer er net bezuinigingen zijn doorgevoerd, is dat waarschijnlijk niet het beste moment om over een salarisverhoging te praten.”

Probeer te achterhalen of er een vast moment is wanneer salarisverhogingen worden toegekend. Dat geeft je de mogelijkheid om in de periode daarvoor nog eens te benadrukken wat je afgelopen tijd heb bijgedragen, vertelt Van Horssen. „Wees soms ook opportunistisch: als een collega vertrekt, kunnen je bazen nerveus zijn om nog iemand te verliezen. Altijd de moeite waard zijn om juist dan het gesprek aan te gaan.”

5. Licht je manager van tevoren in

Komt je verzoek uit de lucht vallen? „Dan kan je manager wellicht instinctief ‘nee’ zeggen”, stelt Van Horssen. „Daarom is het verstandig om vooraf aan te kondigen dat je graag om tafel wil, met een beknopte samenvatting van je verzoek.” Dan kun je in dat verzoek direct je gesprek aanvragen.

6. Vermijd ultimatums

„Het kan verleidelijk zijn om je leidinggevende te vertellen dat je het gevoel hebt dat je geen andere keuze hebt dan op te stappen tenzij je de salarisverhoging krijgt die je wil. Denk toch goed na voordat je dit doet”, legt Van Horssen uit.

„Niemand houdt ervan om in een hoek te worden gedreven. Dit kan leiden tot een slechte verstandhouding tussen jou en je werkgever. Het is beter om dit voor te zijn door een open, volwassen gesprek te voeren.”

Wat als het antwoord ‘nee’ is?

Hoewel het misschien even balen is als je een ‘nee’ krijgt op je verzoek voor salarisverhoging, zijn er veel manieren waarop je werkgever toch kan bijdragen aan betere voorwaarden.

„Vraag jezelf bijvoorbeeld af of er andere zaken zijn die helpen om je professionele groei te bevorderen? Of zijn er manieren een betere balans aan te brengen tussen werk en privé? Denk bijvoorbeeld aan meer flexibele uren, een kortere werkweek, een bonus-regeling, of on-the-job training om je vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.”

