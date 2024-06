Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carrière-expert deelt ‘slimme zet’ die je aan eind van sollicitatiegesprek zou moeten doen

Solliciteren kun je leren. Tenminste dat is wat carrière-expert Andrew McCaskill stelt. Door soms wat eenvoudige tactieken toe te passen, vergroot je jouw kans op een baan. En McCaskill noemt één slimme zet op die je volgens hem aan het einde van een sollicitatiegesprek zou moeten doen.

Oefenen met solliciteren

En een nieuwe baan, betekent solliciteren. LinkedIn-carrière deskundige Andrew McCaskill vertelt aan CNBC dat de manier van communiceren effect heeft op een sollicitatiegesprek. Hij benadrukt dat, als je een succesvolle sollicitant wilt worden, je nu eenmaal moet oefenen. Oefen met een vriend, collega of familielid, oppert hij. „Zodat je daardoor zelfverzekerd en op je gemak over jezelf kunt praten.”

En hoewel iedere baan natuurlijk andere vaardigheden en talenten vraagt, zijn er een aantal tactieken die het bij ieder sollicitatiegesprek goed doen.

Slimme zet tijdens sollicitatiegesprek

Volgens McCaskill is er een slimme afsluiter om te gebruiken aan het eind van een sollicitatiegesprek. Wat dat is? Hij noemt het op: „Ik wil nogmaals benadrukken hoe graag ik deze baan wil. Ik denk dat mijn vaardigheden en ervaringen er namelijk perfect voor zijn, en dat ik een sterke, positieve impact op het team zou kunnen hebben. Dit is waarom…”

Volgens McCaskill sluiten de bovengenoemde woorden aan, bij twee eigenschappen die veel werkgevers zoeken. Namelijk:

Enthousiasme: Kom je tijdens een sollicitatie neutraal of apathisch over? Dan is de kans groot dat je geen blijvende indruk achterlaat. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat je enthousiast bent over deze kans.

Kom je tijdens een sollicitatie neutraal of apathisch over? Dan is de kans groot dat je geen blijvende indruk achterlaat. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat je enthousiast bent over deze kans. Zelfvertrouwen: Ook het benadrukken van jouw sterke punten en waarden voor een bedrijf is belangrijk. McCaskill adviseert om je uitleg kort te houden je te concentreren op twee of drie vaardigheden die bijvoorbeeld in de functieomschrijving staan en jij ook bezit. Vaardigheden die iets bijdragen aan de organisatie of het team kunnen ondersteunen.

Kortom voordat je het gesprek verlaat, som je nog even duidelijk en kortbondig op waarom ze jou zouden moeten kiezen. „Beschouw het als je slotpraatje”, zegt McCaskill.

