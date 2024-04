Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie! Geef je mening en maak kans

Jouw mening is belangrijk en dat weet je vast. En wie vindt het nou niet fijn om zich over bepaalde onderwerpen eens goed uit te spreken? Zeker als je er een Bol.com-bon ter waarde van 50 euro mee kunt winnen. We verloten er vijf.

Voor het achtste jaar op rij voeren Mediahuis en MediaTest Het Grote Jongerenonderzoek uit. Daarin onderzoeken ze wat jongeren vinden van de media in ons land, welke ze kennen, of ze Instagram of juist TikTok vaker gebruiken én wat voor effect dat op ze heeft.

Het Grote Jongerenonderzoek 2024

Vorig jaar bleek uit Het Grote Jongerenonderzoek dat meer dan de helft van de jongeren aangaf verslaafd te zijn aan social media. Daarnaast bleek ook dat dat een flinke impact op ze heeft: ze voelen zich regelmatig down als ze social media gebruiken. Jongeren beoordeelden hun gezondheid dat jaar gemiddeld met een 6,9. Dat cijfer is heel hard aan het dalen. In 2020 gaven jongeren hun gezondheid nog een 7,6.

Er is wel een voorwaarde: je moet tussen de 15 en 35 jaar oud zijn. Het is immers het Grote Jongerenonderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Je gegevens worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek, uitgevoerd door MediaTest. Je kunt het onderzoek hier invullen.

