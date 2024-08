Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een baan die bij je past? Met deze stappen kom je er (dichtbij)

Een baan vinden is één ding, maar het liefst heb je een baan die bij je past. Hoe vind je zo’n baan? Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten om dichterbij goede opties voor jou te komen.

In het eerste kwartaal van 2024 stonden er 110 vacatures open tegenover elke 100 werklozen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn dat zo’n 410.800 vacatures en 373.000 werklozen. Je zou dus kunnen zeggen dat er werk genoeg is, ook voor mensen die een carrièreswitch overwegen.

Welke baan past bij mij?

Misschien begin je aan je eerste stappen op de arbeidsmarkt of ben je een oude rot in het vak en wil je weleens een ander vak proberen. Maar met ruim 410.000 vacatures is de keuzestress enorm. Om dichterbij een passende baan voor jou te komen, kun je een aantal stappen zetten en dingen overwegen.

Houd je van routine, een kantoorbaan met een afgebakend negen-tot-vijf-leven, of wil je in de buitenlucht werken, juist onregelmatige (of flexibele) tijden aanhangen of werk je het liefst waar en wanneer jij wil? Met die eerste afbakening vallen er al een hoop vacatures af. Daarna kun je je kwaliteiten en competenties op een rij zetten. Uit een analyse van LinkedIn blijkt dat dit een paar van de meest belangrijke competenties op de arbeidsmarkt zijn:

Communicatie

Samenwerking

Leiderschap

Coaching

Analytische samenwerking

Als je weet waar je goed in bent én waar je energie van krijgt, kun je aan de hand van vacatures bepalen of iets bij jou past. Bekijk vacatures in verschillende sectoren en bestudeer eens wat bedrijven van sollicitanten vragen.

Opleiding en mogelijke omscholing

Voor veel beroepen heb je nu eenmaal een diploma nodig. Waarover beschik jij al en, mocht je niet over een diploma voor een bepaalde sector beschikken, wat zijn de omscholingskansen? Van hieruit kun je een aantal sectoren of banen al wegstrepen. Maar er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om een extra opleiding te volgen.

Test het

Op de middelbare school heb je ‘t misschien al eens gedaan: een beroepskeuzetest. Als je niet weet waar je moet beginnen, kan dit een handige tool zijn om in ieder geval eens te kijken wat zo’n test op je pad brengt. Je hoeft hier zeker niet blindelings op af te gaan, maar het kan een richtlijn zijn.

💻 Veelgevraagde beroepen (en het salaris) Misschien maakt het je niet zoveel uit of je baan perfect bij je past, maar wil je gewoon veel kans maken en een goed salaris verdienen. Dit zijn veelgevraagde beroepen in 2024 en het salaris dat je (ongeveer) krijgt: Manager Accountancy, bruto jaarsalaris: 72.000 euro

Belastingadviseur, bruto jaarsalaris: 60.000 euro

Intercedent, bruto jaarsalaris: 99.000 euro

Projectleider, bruto jaarsalaris: 68.000 euro

Engineer, bruto jaarsalaris: 63.000 euro

Ga op onderzoek uit

Zeker als je nog student bent of aan het begin van je carrière staat, is het niet gek om gewoon eens een paar dingen te proberen. Dat hoeft niet meteen een volledige carrière, maar het kan ook een (snuffel)stage zijn. Ook als je al gevorderd bent in je carrière, maar benieuwd bent naar een heel ander beroep, kun je bedrijven aanschrijven of je een dagje mag meekijken. Het geeft geen perfect beeld, maar wel een beeld om je verdere overwegingen op te baseren.

Laat verwachtingen los

Als jij iemand bent die veel geeft om wat anderen vinden, is het mogelijk dat je je daardoor laat leiden. Wie weet word jij in de richting van advocaat of dokter geduwd, terwijl je liever met je handen bezig bent of creatieve concepten bedenkt. Metro‘s Tessa Ham gaf dat advies eerder al aan een lezer die zich afvroeg: ‘Hoe weet ik welke baan bij mij past?’. Hier lees je wat zij nog meer adviseert.

Hopelijk ben je nu ietsje dichter bij een baan die (zo goed mogelijk) bij je past. Die absolute droombaan is immers niet voor iedereen weggelegd. Ook goed om te onthouden: een baan is niet voor altijd, switchen mag en kan.

