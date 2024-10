Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stel jezelf deze 7 vragen wanneer je een baan aangeboden krijgt

Het is geweldig als je een baan wordt aangeboden, maar voordat je te snel ‘ja’ zegt en het bod accepteert, is het belangrijk om goed na te denken over je keuze. Wat kun je op de lange termijn van de functie verwachten?



In zijn boek Switchers: How Smart Professionals Change Careers — and Seize Success wijst auteur Dawn Graham erop dat je je tijdens sollicitatieproces te veel kunt focussen op het salaris of de voordelen die de werkgever biedt. „Tijdens het sollicitatieproces heeft de werkgever de macht“, zegt Graham. „Maar wanneer je een aanbod krijgt, draaien de rollen om. Nu willen zij jou en zien ze jou in de rol, wat jou een zeldzaam moment geeft waarin je kunt onderhandelen over andere zaken.“ In een artikel op Harvard Business Review raden Graham en leiderschaps- en loopbaancoach Cleasea Jay aan jezelf zeven vragen te stellen, voor je volgende gesprek.

Zeven vragen voor je een baan accepteert

1. Wat zie ik over het hoofd?

Soms kun je zo gefocust zijn op het krijgen van een baan of het prestige van een bepaald bedrijf, dat je de rode vlaggen over het hoofd ziet. Zo kun je bijvoorbeeld vergeten om stil te staan bij het karakter van degene die je aanneemt, gezien je daar later last van zou kunnen krijgen. Maar neem ook andere aspecten mee, zegt Graham. Zal de aanwezigheidsplicht je gezinsleven te veel onder druk zetten? Of hoe werkt hybride werken bij dit bedrijf?



Bespreek deze dingen met mensen die je vertrouwt, en neem daarin je eigen prioriteiten mee. Jay: „Als je iets moet opofferen, is dat misschien oké. Zorg er gewoon voor dat je prioriteiten niet allemaal aan de kant worden geschoven.“

2. Hoe is de bedrijfscultuur écht?

Het is niet altijd eenvoudig om de cultuur op de werkvloer goed in te schatten. Begin daarom met het reflecteren op je sollicitatie-ervaring, zegt Graham. Let op signalen van een ongezonde werk-privébalans, zoals sollicitatiegesprekken die laat in de avond zijn gepland of het vaak ontvangen van e-mails in het weekend. Neem daarna contact op met mogelijke collega’s en stel open vragen om beter te begrijpen hoe het bedrijf werkt.

3. Hoe is mijn leidinggevende écht – en zullen we een klik hebben?

Bespreek ook de managementstijl op de werkvloer. Past deze stijl bij jouw en je voorkeuren? Jay: „Je moet je voldoende op je gemak voelen om dit gesprek aan te gaan, want je zult deze dingen toch moeten bespreken als je besluit de baan te accepteren. Als je je te ongemakkelijk voelt om jezelf en je behoeften te uiten, dan is het misschien niet de beste werkplek.”

4. Wat zijn mijn groeimogelijkheden binnen de organisatie?

Of de baan „je helpt om te komen waar je wilt zijn“ is een andere belangrijke overweging in je baanzoektocht, zegt Jay. Ze adviseert om eerst na te denken over je lange termijn carrièredoelen. Waar zie je jezelf over vijf of tien jaar? En helpt de aangeboden functie je groeien in noodzakelijke vaardigheden, opleiding of mentorschap?

5. Welke relaties ga ik opbouwen op mijn werk?

„Door het toenemende hybride werk wordt het lastiger om verbindingen met collega’s op te bouwen en mentoren te vinden”, zegt Graham. Het is daarom essentieel om te begrijpen hoe je dagelijkse interacties eruit zullen zien en hoe je een netwerk binnen het bedrijf kunt opbouwen. Vraag naar manieren hoe anderen relaties opbouwen en mentoren vinden, en ontdek of de opzet van het bedrijf deze inspanningen ondersteunt.

6. Naast het salaris, waarover kan ik nog meer onderhandelen om me in deze functie te helpen?

Hoewel sommige mensen zich ongemakkelijk voelen bij onderhandelen en vrezen dat het hun relatie met hun toekomstige baas kan schaden, benadrukt Graham dat het proces juist de relatie kan versterken en verhelderen. Let op hoe je potentiële baas reageert: Zijn ze rationeel en open-minded, of juist afwijzend en inflexibel? Dit kan veel zeggen over hoe ze in de toekomst situaties zullen aanpakken wanneer je hulp nodig hebt.

7. Wat is mijn exitstrategie?

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor je een bedrijf (onverwachts) vroegtijdig verlaat. Daarom raadt Graham aan de arbeidsmarkt goed te onderzoeken, net als het bedrijf zelf. Kijk bijvoorbeeld naar de financiële gezondheid en stabiliteit van het bedrijf door naar openbaar beschikbare informatie te zoelem. Dit geeft je een idee van de langetermijnvooruitzichten. Jay zegt: „Hopelijk ben je er oké mee om de komende 2-5 jaar daar te zijn”, zegt Jay. „Maar het is slim om een backupplan te hebben.”

Het is natuurlijk nooit helemaal te voorspellen hoe een nieuwe baan precies zal uitpakken. Maar met deze vragen krijg je hopelijk een beter beeld van wat je kunt verwachten!

