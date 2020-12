De 5 ergste vragen (en antwoorden) bij een sollicitatie volgens onderzoek

Ga je 2021 in met het idee om een nieuwe baan te vinden en dus een sollicitatie te gaan proberen? Zo aan het einde van dit oude jaar: doe hier je voordeel mee…

Het is je ergste nachtmerrie tijdens een sollicitatie: de interviewer dropt een vraag waar je even het antwoord niet op weet. Dit is nou precies waarom je van tevoren zo zenuwachtig bent. Gelukkig is (zoals zo vaak) een goede voorbereiding het halve werk. Bedenk van tevoren sollicitatievragen die je kunt verwachten én hoe je ze kunt beantwoorden.

Dit zijn volgens onderzoek de 5 ergste sollicitatievragen die je kunt krijgen, en hoe je ze moet beantwoorden. Zo sta je niet met je mond vol tanden tijdens het sollicitatiegesprek.

De ergste vragen bij een sollicitatie

Resume.io ondervroeg enkele duizenden mensen om erachter te komen wat de ergste sollicitatievragen zijn die je kunt krijgen.

1. Hoeveel tankstations zijn er in Nederland?

Op het eerste gezicht een hele vreemde vraag voor een sollicitatiegesprek. Als je niet bij Shell solliciteert, zal de interviewer ook het precieze aantal niet hoeven te weten. Het gaat er hierbij niet om dat je het juiste antwoord geeft. De persoon aan de andere kant van de tafel wil weten hoe jij denkt. Kun je op een kalme en methodische manier tot een antwoord komen?

Antwoord dus niet: „Ik heb geen idee.” Maar iets als: „Ik schat zo in dat er X tankstations zijn per provincie, dus dat zijn er ongeveer X in heel Nederland”. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je wilt, als je maar laat zien dat je helder nadenkt. Bijvoorbeeld: „Ik schat dat X mensen in Nederland een auto hebben…”, et cetera. Het gaat erom dat je niet de handdoek in de ring gooit bij een gecompliceerde kwestie, maar op zoek gaat naar een logisch antwoord.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze vraag heb jij vast ook wel eens bij een sollicitatie gehad: Noem eens drie negatieve eigenschappen van jezelf… https://t.co/BNKJPcBzz0 #funnyfriday #werk #baan #solliciteren — Nab_WerkOntslag (@NAB_WerkOntslag) October 30, 2020

2. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Dan de vaakst voorkomende vraag onder de top 5 ergste sollicitatievragen. Soms heb je zelfs geen idee waar het leven je volgende week brengt, laat staan over vijf jaar. Wat moet je met deze vraag? Kathryn Minshew, CEO van The Muse, raadt aan om na te denken over waar deze functie je over vijf jaar kan brengen. Antwoord bijvoorbeeld: „Over vijf jaar wil ik als een expert worden gezien in deze branche en deze functie geeft me daar de kans voor.” Antwoord niet te bescheiden, maar ook zeker niet te hoogdravend.

De teamplayer

3. Wat is je slechtste eigenschap?

Je wil hier natuurlijk geen antwoord geven waarmee je de nieuwe baan op het spel zet. Pas je antwoord dus altijd aan op de vacature en functie. Als er in de vacature staat dat ze een teamplayer zoeken, kan je „ik kan niet zo goed samenwerken” beter niet als slechte eigenschap noemen. Benadruk ook altijd dat je aan je slechte eigenschap werkt en op welke manier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bedacht me net, ik ben in 2015 bij mijn huidige werkgever begonnen, tijdens de sollicitatie kreeg ik ook de vraag 'hoe ik mezelf zag over vijf jaar',…. Ik denk dat ik t mis had. — Chagenijn (@ChageNijn) August 1, 2020

4. Beschrijf een fout die je in het verleden hebt gemaakt en hoe je dit hebt aangepakt.

Dit is echt zo’n vraag waarmee je met je mond vol tanden staat als je jezelf niet hebt voorbereid. Niemand zal problemen hebben om een fout te verzinnen, want fouten maken we namelijk allemaal. Maar hoe verwoord je dit? De persoon aan de andere kant van de tafel weet ook dat fouten maken heel normaal is. Sterker nog, van fouten maken leer je en word je uiteindelijk alleen maar beter.

Bij deze vraag is het dus belangrijk om te benadrukken wat je hebt geleerd en hoe dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Zorg er bij het beantwoorden daarom voor dat je niet te lang je fout schetst, maar dieper ingaat op wat je grootste les hierin is geweest.

Sollicitatie om je rekeningen te kunnen betalen

5. Waarom wil je deze baan?

Foute antwoorden zijn natuurlijk: „Om mijn rekeningen te betalen” of „Omdat ik mijn huidige baan haat.” De interviewer wil uit dit antwoord kunnen proeven hoe enthousiast je bent over deze baan (maar leg het er niet te dik bovenop). Hoogleraar in leiderschap A.P. Grow raadt aan om jouw doelen en waarden in dit antwoord overeen te laten komen met die van het bedrijf. Doe voor dit soort sollicitatievragen goed research naar het bedrijf en neem de missie altijd mee in jouw antwoord.

Lees ook: Deze eigenschappen kun je beter niet noemen bij een sollicitatiegesprek