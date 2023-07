Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je nooit je salarisstrook moet laten zien bij een sollicitatie

Gefeliciteerd! De keuze is op jou gevallen en die nieuwe baan is binnen. Je potentiële werkgever nodigt je uit voor het arbeidsvoorwaardengesprek. „Oh, en neem ook een recente salarisstrook mee. Het stelt niet heel veel voor hoor, dat is normaal binnen onze organisatie.” Veel sollicitanten krijgen dit verzoek, maar mag een werkgever dat eigenlijk wel van je vragen?

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor: werkgevers die vragen om je huidige of meest recente salarisstrookje. Voor de werkgever heeft het ook zo z’n voordelen. Op basis van je salarisstrookje kan je potentiële werkgever zijn salarisvoorstel doen. Maar veel werknemers willen er bij een nieuwe baan op vooruit gaan en zijn bang dat een inzage in hun salarisstrook de kans op een hoger loon juist verkleint. Is het wel slim om je salarisstrook te laten zien bij een sollicitatie of kun je dit beter laten?

Mag een werkgever vragen om je salarisstrook?

Ja, een bedrijf heeft het recht om een sollicitant naar zijn of haar loonstrookje te vragen. Maar jij als werknemer hebt net zo goed het recht om niet aan dit verzoek te voldoen. Soms kan dit misschien voor lastige situaties zorgen, maar het weigeren van het laten zien van je salarisstrook is géén geldige reden voor je werkgever om je alsnog af te wijzen.

Stelt je (potentiële nieuwe) werkgever je trouwens de vraag waarom juist jij de beste kandidaat voor de functie bent? Check dan hier hoe je die vraag beantwoordt.

Waarom je niet je salarisstrook moet laten zien

In veel gevallen doe je er je voordeel mee om blanco je salarisonderhandeling in te gaan. Als je goed je research doet, je weet wat je waard bent én goed durft te onderhandelen, kun je zomaar 400 euro extra per maand gaan verdienen. Of misschien zelfs wel meer! Toon je je loonstrookje wél, dan is de kans op zo’n bonus een stuk kleiner.

Het afgeven van je salarisstrook hoeft echt niet altijd in je nadeel te zijn. Maar vaak is er meer mogelijk als je dus gaat onderhandelen over je salaris zonder je loonstrook mee te nemen. Het vragen om een loonstrook is ook een soort van inbreuk op je privacy. Je hebt dan ook het volle recht om dit verzoek te weigeren, maar hoe doe je dit op een goede manier?

Hoe weiger je op de juiste manier het laten zien van je salarisstrook?

Het voelt misschien alsof je met 2-0 achterstaat als je weigert om je salarisstrook te laten zien. Maar niets is minder waar. De mensen die namelijk voor zichzelf op durven te komen, zijn vaak ook goede werknemers. Zij hebben lef en dat kun je ook terugzien op de werkvloer.

Vind je het vervelend om je loonstrook te laten zien? Dan kun je altijd nog zeggen dat je het niet nodig vindt of dat je niet snapt waar dit precies voor nodig is. Je wordt toch liever beoordeeld op je kwaliteiten dan op je vorige salaris? Het is handig om niet gelijk met een volmondige ‘nee’ te antwoorden. Je kan eerst vragen waarom je werkgever dit per se wil zien.

Doet je werkgever er moeilijk over dat je niet je salarisstrook wilt laten zien? Dan is het goed om bij jezelf stil te staan of je überhaupt wel voor zo’n werkgever wil gaan werken of dat het beter is om je terug te trekken.