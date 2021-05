Volg deze 4 stappen om het salaris te krijgen dat je verdient

We willen allemaal wel een hoger salaris. Maar dit is zeker het geval als je het gevoel hebt dat je momenteel minder betaald krijgt dan wat je verdient. Hoe pak je dat onderhandelen nou precies aan? Volg deze vier stappen om het salaris te krijgen dat je verdient.

Het zit ‘m vooral in een goede voorbereiding en een dosis zelfvertrouwen, die je met behulp van een aantal tips en tricks kunt realiseren.

1. Ken je waarde tijdens het onderhandelen

De eerste stap is het meest belangrijk. Want weet jij eigenlijk hoeveel je waard bent? Weet je hoeveel je verdient ten opzichte van anderen in jouw vakgebied? Hoeveel je waard bent hangt niet alleen van je takenpakket en functietitel af, maar ook bijvoorbeeld de locatie waarop je werkt.

Geen idee hoe je dit moet uitvogelen? Op internet zijn daar tegenwoordig handige tools voor te vinden, zoals Loonwijzer, Salariskompas en PayScale. Maak ook een lijstje met cursussen en trainingen die je hebt gedaan sinds je jouw huidige salaris hebt gekregen en kijk of al je huidige taken onder je functieomschrijving vallen. Wanneer je bent gegroeid als werknemer en extra verantwoordelijkheden op je hebt genomen, ben je logischerwijs ook meer waard geworden.

Wanneer je jouw waarde kent, sta je bij een – toch altijd spannende – salarisonderhandeling waarschijnlijk steviger in je schoenen en durf je meer te staan voor wat je verdient.

2. Vraag een salarisonderhandeling aan

Wanneer je weet wat je waard bent, is het tijd voor het echte werk: het onderhandelen. Bij een een-op-een of via een e-mail laat je aan je leidinggevende weten dat je het graag over je salaris wilt hebben. Zo geef je jouw leidinggevende ook de kans om zich voor te bereiden.

Vind je het moeilijk om een salarisverhoging te vragen tijdens de pandemie? Je bent niet de enige, schreven we eerder al. Slechts 20 procent van de vrouwen is van plan om dit jaar in onderhandeling te gaan, blijkt uit onderzoek van Indeed. Bij de mannen is één op de drie mannen dit van plan.

Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 75 procent van de werkgevers gewoon openstaat voor salarisonderhandelingen. Laat je dus niet tegenhouden, de ruimte is er vaak wel!

3. Gebruik de juiste lichaamstaal

Voor velen van ons blijft praten over geld ongemakkelijk, maar maak je hier tijdens het gesprek geen zorgen om. Omarm de ongemakkelijkheid en het zal allemaal minder uitmaken. Er is helemaal niets aan de hand als je zweet of je hart tekeer gaat, al schreeuwt misschien alles in je dat je het gesprek zo snel mogelijk achter de hand wil hebben.

Natuurlijk wil je wel graag vol zelfvertrouwen overkomen tijdens het onderhandelen:

Maak veel direct oogcontact (maar houd geen staarwedstrijd)

Noem je nummer terwijl je de persoon tegenover je recht aankijkt

Zit niet in elkaar gedoken, maar houd je rug recht.

Raak je geïntimideerd door de lichaamstaal van je leidinggevende? Hij of zij maakt zich bijvoorbeeld groot, blijft je maar aankijken, knippert niet en onderbreekt je? Kopieer de lichaamstaal dan.

Natuurlijk is het altijd goed om de situatie te lezen en jij kent je leidinggevende het beste. Bepaal zelf of je bijvoorbeeld serieus moet blijven kijken, of dat een glimlach juist een wereld van verschil maakt.

4. Wees niet bang voor stiltes tijdens het onderhandelen

Je verwacht het misschien niet, maar een stilte laten vallen is de ultieme powermove tijdens het onderhandelen. Veel mensen – en dan vooral vrouwen – zijn bang om een stilte te laten vallen. Deze mensen zullen eerder de stilte proberen te vullen om de ongemakkelijke sfeer te verbreken. Maar we zeiden het al: tijdens een onderhandeling hoort die ongemakkelijkheid er nou eenmaal bij.

Een stilte kan misschien intimiderend werken, maar er is een andere reden waarom dit zo’n powermove is. Tijdens zo’n stilte krijg je de kans om even te reflecteren. Ben je blij met het nummer dat je leidinggevende nu noemt? Zo voorkom je dat je te snel ja zegt.

Wanneer je bovendien de tijd neemt om je antwoorden te formuleren en er niet van alles uitflapt, komt dit ook veel krachtiger over.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.