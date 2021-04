De grootste clichés in sollicitatiebrieven: vermijd deze 10 woorden om je te onderscheiden

Wanneer je solliciteert voor een leuke baan, wil je natuurlijk opvallen tussen alle andere kandidaten. Je sollicitatiebrief is de ideale plek om je te onderscheiden van de concurrentie. Maar als je hierin met clichés strooit die werkelijk iedereen gebruikt, doe je dat natuurlijk niet. Daarom kun je het best de volgende tien woorden in je sollicitatiebrief vermijden.

CVster kwam er na onderzoek namelijk achter dat deze tien woorden te pas en te onpas worden gebruikt in sollicitatiebrieven.

De 10 grootste clichés

De sollicitatiehulp analyseerde ruim 45.000 Nederlandse sollicitatiebrieven om de grootste clichés te vinden. Wat blijkt? Nederlanders benoemen het vaakst dat zij werken in teams fijn vinden, of een echte teamplayer zijn. Deze woorden kwamen het vaakst voor:

Team(player) Gemotiveerd Ambitieus Leergierig Oplossingsgericht Enthousiast Zelfstandig Gepassioneerd Flexibel Zakelijk

Tips om wel op te vallen met je sollicitatiebrief

Als je de woorden zo op een rijtje ziet staan, is de kans groot dat je er ook een beetje de kriebels van krijgt. Maar wegblijven van dit soort clichés is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. In vacatures vragen ze namelijk vaak om ‘oplossingsgerichte teamplayers’. Hoe zorg je ervoor dat jouw potentiële nieuwe werkgever weet dat jij dit bent, zonder dit zo letterlijk te benoemen?

Oprichter Menno Olsthoorn heeft daar een tip voor: „Ben je een echte teamplayer? Beschrijf dan een ervaring waaruit dat blijkt.” Geef in je sollicitatiebrief dus een voorbeeld van een situatie waaruit bleek dat jij goed in samenwerken bent. Laat de lezer van de brief zelf de conclusie trekken. Iedereen kan immers zeggen dat ze een teamplayer zijn. Laten zien dat je het écht bent is veel krachtiger.

Ook raadt hij aan om helemaal van dit soort cliché termen weg te blijven en eens te onderzoeken welke eigenschappen jou echt kenmerken. „Kijk niet welke woorden er in een vacaturetekst worden gebruikt, maar ga bijvoorbeeld in gesprek met een vriend of familielid om te ontdekken wat jou typeert”, geeft Olsthoorn als tip mee voor je sollicitatiebrief. Daar kunnen best nog wel wat verrassingen uitkomen!

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.