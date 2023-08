Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 woorden om níet in je cv te gebruiken tijdens het solliciteren

Weleens gehoord van jeukwoorden? Juist, woorden waar je jeuk van krijgt. En die komen nogal eens voor op een cv (curriculum vitae). Vermijd ze tijdens het solliciteren.

De verhouding tussen vraag en aanbod van werk op de arbeidsmarkt was nooit eerder zo scheef. De banen liggen voor het oprapen. Hét moment om eens goed om je heen te kijken. Om in de smaak te vallen, is een creatief cv natuurlijk geen overbodige luxe. Maar mensen blijken niet echt origineel tijdens het solliciteren. Vacature- en carrièreplatform Indeed deed onderzoek naar zogenoemde ‘jeukwoorden’ in curricula vitae en zette een aantal zaken voor je op een rijtje.

Jeukwoorden: woorden om te vermijden in je cv

Zoals eerder benoemd laten mensen volgens Indeed best vaak een kans liggen om op te vallen in de massa. Mensen omschrijven zichzelf vaak op dezelfde manier als anderen. Hieronder een top 10 eigenschappen die sollicitanten het liefst gebruiken om zich te omschrijven. Met andere woorden: de jeukwoorden die je het best kunt vermijden in je cv als je uniek wil overkomen.

Flexibel (of agile) Creatief Stressbestendig Klantgericht Enthousiast Teamspeler Gedreven Agile Georganiseerd Gepassioneerd

Hoe val je wél op tijdens het solliciteren?

Probleem is volgens Indeed niet alleen dat mensen niet genoeg bovendrijven in de zee van curricula vitae. Het is ook de vraag hoeveel het over jezelf zegt als je bijvoorbeeld aangeeft flexibel te zijn. „Iedereen heeft een andere perceptie van een woord als flexibel. Betekent dit dat je bereid bent om over te werken? Of dat je wil thuiswerken, en je werktijden er niet elke dag hetzelfde hoeven uit te zien? Mensen zouden er goed aan doen om bijvoorbeeld met voorbeelden laten zien wat ze precies bedoelen”, aldus een woordvoerder tegen Manners. Naast het zoeken van synoniemen voor bovenstaande woorden zijn er meer manieren om je cv eruit te laten springen tussen de andere kandidaten.

Wees kritisch op de indeling van je curriculum vitae. Stel een samenvatting of doelstelling op voor je curriculum vitae. Bekijk de vacaturetekst en zorg dat je curriculum vitae hier qua taalgebruik op aansluit. Benoem expliciet wat jou de juiste match voor de functie maakt. Zorg dat je curriculum vitae goed leesbaar is. Upload je cv op Indeed met hashtag #per-direct-beschikbaar. Houd de beschrijving van je werkervaring compact: gebruik gemiddeld 20 woorden per ervaring.

