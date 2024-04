Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de reden dat je rijke vrienden vaak gierig zijn

Zijn rijke of welvarende mensen gierig? Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het lijkt een veelvoorkomende combinatie te zijn: gierigheid en veel geld bezitten. En kennelijk heeft dat wel zo z’n redenen.

Wellicht heb jij ook zo’n vriend of vriendin die voor ieder wissewasje een tikkie stuurt of niet graag zijn of haar portemonnee trekt. Juist ook als zij het meest verdienen of uit een rijk milieu komen. Blijbaar is dat een veelvoorkomend fenomeen.

Rijke vrienden het gierigst?

Financieel expert Susan Bradley staat mensen bij die in een korte tijd een hoop geld tot hun beschikking kregen. Volgens haar klopt het dat vaak de rijke vrienden de gierigsten zijn. „Mensen met meer geld dan hun leeftijdsgenoten worstelen met vrijgevigheid”, vertelt ze aan CNBC.

Rijkere of welvarende types willen volgens Bradley niet dat er misbruik van hen gemaakt wordt. „Of dat ze het gevoel hebben: ‘Ik heb geld en daarom gaan mensen met mij om’.”

Transactionele kijk op de wereld en vriendschap

Volgens professor en psycholoog Hal Hershfield hebben mensen die ‘economisch ongeëvenaard’ zijn, rijk dus, meer moeite met het gevoel van gemeenschap. Want wie een lagere bankrekening heeft, is ook meer aangewezen op zijn of haar omgeving en het gevoel van ‘delen’.

Mensen met meer geld te besteden kiezen vaker voor transactionele relaties in plaats van gemeenschappelijke relaties, legt Hershfield uit. Bijvoorbeeld: iemand met minder geld te besteden vraagt een paar vrienden om te verhuizen. Terwijl een welvarender persoon een verhuisbedrijf inhuurt en betaalt. Meer geld kan ervoor zorgen dat je de wereld op een meer transactionele manier gaat zien. En dat zal doorsijpelen in je omgang met vrienden.

Vragen naar omgang met geld

Ook kan het volgens de professor zijn dat iemand met flink wat te besteden niet gebruikt wil worden om zijn of haar geld. Volgens hem kun je het beste aan iemand vragen waarom hij of zij ‘gierig’ is met geld. Het kan zijn dat daar een onderliggende reden onder zit, stelt Hershfield.

