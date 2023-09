Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is de beste tijd in het jaar om te solliciteren? Experts onthullen de ideale maanden

Als je op zoek bent naar een (nieuwe) baan, kun je rekenen op veel tips. Welke woorden kun je beter vermijden in je cv, hoe sluit je een sollicitatiegesprek af maar ook: wat is de beste tijd om te solliciteren?

Recruiters en loopbaancoaches voorspellen welke periode in het jaar de beste tijd is om je sollicitatie de deur uit te sturen.

Het gaat om déze periode

Experts hebben het over de ‘september surge’, waarin september de beste maand zou zijn om volop te solliciteren. Op sociale media trekt het concept veel enthousiasme, maar is de ‘september surge’, die overigens tot eind oktober zou duren, wel echt? HuffPost zocht het uit.

HuffPost vroeg diverse recruiters en experts om antwoord te geven op de vraag of zij geloven dat er een in september een ‘golf aan sollicitaties’ aankomt of niet.

‘Sterk afsluiten voor het nieuwe jaar’

„Het is heel reëel”, zei Laurie Chamberlin, hoofd van LHH Recruitment Solutions in Noord-Amerika. De grote reden hiervoor is is dat werkgevers en werknemers de zomervakantie afsluiten en nieuwe mensen aannemen om zich sterk af te sluiten voor het nieuwe jaar.

„Het werven van personeel gaat in de zomer langzamer door de vele vakantiedagen voor werkzoekenden en kandidaten. Dit maakt plannen lastig en kan vaak leiden tot langere processen”, zegt Bonnie Dilber, een recruitment manager bij een app-automatiseringsbedrijf. „Wervingsteams weten dat we in november en december tegen hetzelfde probleem aanlopen.”

Solliciteren in deze maanden

Dit maakt september en oktober volgens Dilber een ideale periode om mensen aan te nemen, omdat het een periode is waarin de meeste mensen op kantoor en beschikbaar zijn. „En er is tijd voor mensen om te beginnen aan een nieuwe baan voor het einde van het fiscale jaar.”

De andere grote reden zijn budgetten. Chamberlin zegt dat de meeste bedrijven nu beginnen met hun budgetten voor volgend jaar en dat ze hun doelen van dit jaar aan het bekijken zijn. „Als ze kijken naar cijfers en ze personeel nodig hebben om de doelen te halen, dan moeten ze die mensen nu al aannemen.”

‘Januari blijft drukste maand’

Maar de beste maand voor sollicitaties moet misschien nog komen, zeggen economen. „We hebben het over een kleine stijging in plaats van een echte verschuiving in de markt”, zegt Dilber over de ‘septembergolf’.

Voor de meesten is januari nog steeds de drukste maand voor aanwervingen. „We hebben gemerkt dat wervingen in de late zomer en herfst zijn toegenomen door de vraag naar seizoenarbeiders, vooral in de detailhandel”, zei Guy Berger, hoofdeconoom en hoofd macro-economische trends bij LinkedIn. „Ondanks discussies over een wervingspiek in september, geven onze gegevens aan dat zelfs in een onzekere economie, januari de drukste maand blijft.”

Solliciteer-tijd

Berger zegt dat na januari, juni de volgende drukste maand is. „Waarschijnlijk als gevolg van studenten die aan het werk gaan. In de afgelopen vier jaar gebeurden de meeste aanwervingen op instapniveau in augustus.”

En lukt het allemaal even niet? Dan is september alsnog een goede tijd om je voor te bereiden. Zo ben je helemaal klaar om te solliciteren in het nieuwe jaar, aldus Berger.

