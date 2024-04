Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn die kleine vliegjes bij je gootsteen en zo kom je van ze af

Allerlei kleine vliegjes in je huis: het is een onaangenaam beeld. En hoewel je huis brandschoon kan zijn, komt het toch een beetje smoezelig over. Wie weet heb je last van fruitvliegjes – dat merken mensen vaker in de zomer – of rioolvliegjes. Maar wat zijn rioolvliegjes eigenlijk en hoe bestrijd je ze?

Eerder vertelden we je al waarom je ook je matras onder handen moet nemen bij de grote schoonmaak én met welke schoonmaakfouten je je huis eigenlijk viezer maakt. Kun je een gebruikt schoonmaakdoekje overigens bij de gewone was gooien?

Rioolvliegjes

Veel mensen spotten rioolvliegjes – die ook weleens motmuggen of aalputmotjes worden genoemd – rond de gootsteen. De naam rioolvliegjes is logisch, omdat ze vaak voortkomen uit het riool, als bijvoorbeeld een leiding of putje verstopt is. Deze vliegjes leggen hun eitjes namelijk graag op plekken waar voedsel aan het rotten is, wat prima kan als je iets te vaak restjes eten door de gootsteen spoelt.

Het woord ‘riool’ in de naam is eveneens passend omdat het best vieze beestjes zijn. Ze dragen bacteriën met zich mee waar je ziek van kunt worden, dus je wil zo snel mogelijk van ze af (naast het feit dat ze erg irritant zijn). Gaan ze op vers eten zitten, bijvoorbeeld op fruit in de fruitschaal of een stuk brood op het aanrecht? Gooi dat dan weg, omdat de rioolvliegjes de bacteriën kunnen hebben overgedragen.

Hoe kom je van rioolvliegjes af?

Sowieso is het slim om geen (grote hoeveelheden) resten eten door je gootsteen te spoelen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je een soort bescherming hebt voor je afvoerputje, dat restjes opvangt. Als je na het eten dan een bord afspoelt, blijven etensresten hangen en kun je het in de vuilnisbak gooien.

Maar goed, dat is voorzorg. Als het kwaad al geschied is en de motmuggen hebben al intrede gedaan in je gootsteen (ze kunnen tot 200 eitjes per dag leggen), is het tijd voor zwaarder geschut. Zoek eerst uit waar ze precies vandaan komen. Is het inderdaad de gootsteen in de keuken, of misschien toch de badkamer en hebben ze zich vanaf daar verspreid?

Broedplek eenmaal gevonden, is het de beurt aan schoonmaakmiddeltjes die veel mensen al in een keukenkastje hebben staan. Strooi flink wat bakingsoda in het afvoerputje en spoel na met azijn. Laat dit even staan, het zal waarschijnlijk gaan bubbelen. Als je het idee hebt dat het effect is uitgewerkt, spoel je de gehele gootsteen na met kokend water. Je kunt ook bleekmiddel gebruiken. Let wel op: gebruik azijn en bleek nooit samen, die twee creëren een giftig gas.

Deze stappen kun je overigens ook toepassen als je geen rioolvliegjes-plaag hebt, uit voorzorg. Dan blijven je leidingen mooi schoon én ben je van eventuele muffe geurtjes af.

Reacties