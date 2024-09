Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op voor deze red flags als je gaat solliciteren

De vakantie is nu echt voorbij. September is een populaire maand om te solliciteren. Veel werkgevers zoeken nu ook nieuw personeel. Noem het een frisse start na de vakantie waar veel sollicitatieprocessen starten. Pas op voor valkuilen, de zogeheten red flags, tijdens het solliciteren.

Laura van Horssen, carrière-expert bij LinkedIn, deelt regelmatig tips om op te vallen tussen andere kandidaten. Ze waarschuwt ook voor te mooi lijkende vacatures en andere valkuilen. Wist je dat mensen vaak over bepaalde dingen liegen op hun cv?

Valkuilen en red flags tijdens een sollicitatiegesprek

Mensen die een nieuwe baan willen, sturen hun sollicitaties vaak aan de lopende band de deur uit. Maar volgens Van Horssen is dat niet altijd slim. „Hoewel het verleidelijk kan zijn om je sollicitaties uit enthousiasme in een stroomversnelling uit te sturen, is het ook cruciaal om waakzaam te blijven en uit te kijken voor red flags tijdens je zoektocht.” Dit is overigens de beste dag om te solliciteren.

Zo solliciteer je succesvol en veilig:

Te persoonlijke vragen

Als je solliciteert, moet je vaak persoonlijke informatie opgeven. Maar niet iedereen heeft de beste bedoelingen. Vraagt een potentiële ‘werkgever’ om inloggegevens van social media-accounts, financiële accountinformatie of andere gevoelige gegevens? Dan is er iets niet in de haak. Wees ook alert als je een link krijgt toegestuurd om meer gegevens in te vullen.

Veel geld, weinig duidelijkheid

In een vacature moet het vooral gaan om wat de baan inhoudt, welk profiel de ideale kandidaat moet hebben en wat het bedrijf jou kan bieden. Natuurlijk hoort salaris daar ook bij, maar als de vacature vooral gaat om hoeveel je gaat verdienen, zonder dat er veel in staat over de functie zelf, is het waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Oplichters pochen soms met hoge salarissen om je aandacht te trekken. Staat er een medewerker bij de vacature? Check dan of die persoon wel echt connecties heeft binnen het bedrijf.

Neppe bedrijven

Bedrijven die jou benaderen, zijn niet altijd legitiem. Soms is het slecht een front voor een oplichtingspraktijk. Op LinkedIn kun je bedrijven die geverifieerd zijn, herkennen aan een badge. Dat betekent dat de informatie over het bedrijf door LinkedIn of een betrouwbare derde partij is gecheckt.

Tips om sneller een baan te vinden

Laat zien dat je interesse hebt

Ben je op zoek naar werk, maar weet je niet zo goed hoe je dat de wereld in moet gooien? Op LinkedIn kun je een ‘Open to Work’-label aan je profiel toevoegen. Dan zijn recruiters sneller op de hoogte dat ze jou kunnen aanspreken voor bepaalde functies. Mensen die die functie aanzetten, krijgen twee keer zo vaak een bericht van een recruiter.

AI slim inzetten

ChatGPT je hele cv of motivatiebrief laten maken? Zeker niet doen, dan val je al snel door de mand en dat waarderen recruiters echt niet. Maar je kunt AI wel vragen om tips bij een bestaande motivatiebrief of bij het verbeteren van je cv. De basis moet origineel zijn, maar net een stapje extra kan geen kwaad.

