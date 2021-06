Droombaan gevonden? Dit is het beste tijdstip om je sollicitatiebrief te versturen

Je hebt je sollicitatiebrief wel duizend keer herschreven en uren aan je cv gesleuteld om het perfect te krijgen. Dan is het natuurlijk zonde als jouw brief en cv door een stapel worden opgeslokt. Om dit te voorkomen is het belangrijk om je brief op het juiste moment te versturen, blijkt uit onderzoek.

Zelfs bij het zoeken naar een droombaan is timing belangrijk. TalentWorks analyseerde en volgde meer dan 1.600 sollicitatiebrieven. Wat blijkt? Je kunt jouw brief het best ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat versturen.

Sollicitatiebrief op juiste tijd versturen

Als jij jouw sollicitatiebrief tussen 6 en 10 uur ‘s ochtends verstuurt, vergroot dat de kans dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek met 13 procent. Ben je geen ochtendmens, maar wil je toch dat je brief gelezen wordt? Stuur dan ‘s avonds laat een mail voor hetzelfde effect. (Maar tip: je kunt tegenwoordig ook gewoon mailtjes inplannen).

Waarom is deze timing nou zo belangrijk? Dat zit zo: jouw sollicitatiebrief is dan verstuurd voor – of op het moment dat – de recruiter of HR-manager zijn of haar mail opent. Wanneer jij later op de dag je brief stuurt, belandt je mail in een waarschijnlijk overvolle mailbox.

Als je jouw brief om half 8 ‘s avonds stuurt, heb je de minste kans om een sollicitatiegesprek in de wacht te slepen. De kans is dan nog maar 3 procent dat je wordt uitgenodigd. Dat komt omdat de meeste mensen dan niet meer werken en niet hun mail checken. Tegen de tijd dat ze dat wel doen, zijn er alweer een hoop andere sollicitatiebrieven en cv’s binnengekomen.

Recruiter bevestigt tijdstip versturen

Recruiter Ashley Watkins herkent zich in de uitkomsten van de analyse. „Mijn dag begint standaard met ‘admintijd’, waarin ik 30 tot 60 minuten lang spendeer aan cv’s lezen en mensen uitnodig voor gesprekken”, zegt ze tegen Marie Claire. „De brieven die ‘s nachts of ‘s ochtends zijn verstuurd, worden dan eerder gezien.”

Of het tijdstip van versturen echt een wereld van verschil maakt, weet je nooit zeker. Maar kun je bij je droombaan niet beter het zekere voor het onzekere nemen?

