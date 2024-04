Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermijd deze vragen aan het einde van een sollicitatiegesprek en vergoot de baankans

Je bent op sollicitatiegesprek bij een potentiële werkgever en het gesprek verloopt soepel. Het einde is in zicht en er wordt gevraagd of je nog vragen hebt. Welke vragen kun je beter niet stellen en waarom?

Naast een eerste indruk kan de blijvende indruk die je achterlaat bij een sollicitatiegesprek je kansen maken of breken.

Vragen om te vermijden bij sollicitatiegesprek

Dus, wat kun je het beste doen? Of nog beter: wat moet je zeker vermijden? Metro UK vroeg aan een expert om welke vragen het precies gaat. Te beginnen met: ‘Wat zoekt u in een kandidaat?’ en ‘Hoe kan ik indruk op u maken?’

Robbie Bryant, loopbaan- en onderwijsexpert vertelt er het volgende over: „Deze vraag staat meestal in de vacaturetekst of op de website van het bedrijf. Het stellen van deze vraag is heel algemeen geworden.”

Formulering laat zien dat je serieus bent

Om je te onderscheiden van de massa adviseert hij: „Trek iets specifieks uit de lijst met verantwoordelijkheden en centreer hier een vraag omheen. Bijvoorbeeld: ‘Een van de genoemde verantwoordelijkheden was het opbouwen van relaties met belangrijke partners, zou je zeggen dat dit het belangrijkste aspect van de functie is?'”.

Het antwoord zal uiteindelijk ongeveer hetzelfde zijn, voorspelt Bryant, maar je formulering laat zien dat je serieus bent over de functie.

Bevragen zonder expliciet te benoemen

Of je vanuit huis kunt werken is ook een vraag die je moet vermijden. Het kan namelijk suggereren dat je ongelukkig wordt van kantoorwerk. „Als flexibel, thuis- of hybride werken niet expliciet door het bedrijf is genoemd en een must voor je is, dan is de baan misschien niet de juiste keuze.”

Er zijn echter wel manieren om het onderwerp te bevragen zonder er expliciet over te beginnen. Vraag bijvoorbeeld meer in het algemeen naar de weekindeling, sociale contacten en het leven op kantoor.

Potentiële werknemer

‘Wat kan uw bedrijf mij bieden?’, is een no-go vanwege de toon, ondanks dat je als potentiële werknemer natuurlijk nieuwsgierig bent naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. „Ik zou vragen: ‘Op welk bedrijfsbeleid bent u het meest trots?'”.

Ook zijn salarisvragen vaak nodig maar stel ze beter later, wordt geadviseerd. „Ik zou aanraden om eerst het sollicitatiegesprek af te ronden en dan een follow-up e-mail te sturen om hen te bedanken voor hun tijd en daarin te vragen wat de volgende stappen zijn.”

‘Vraag niet naar hoe laat je iedere dag klaar bent’

En probeer de vraagstelling ‘Waarom zou ik voor jullie moeten werken?’ te vermijden. Bryant tipt om in plaats daarvan aan de werkgever te vragen: ‘Wat vinden uw werknemers het leukste aan hier werken?’.

Je doel in een sollicitatiegesprek is om over te komen als een enthousiast en toegewijd nieuw teamlid. „Vraag daarom niet naar hoe laat je iedere dag klaar bent”, aldus Bryant. „Door dat te vragen toon je een gebrek aan interesse.” Als je meer wilt weten over de balans tussen werk en privé, is subtiliteit in de vraagstelling van belang.

Slecht geformuleerde vragen

Bryant raadt een soortgelijke tactiek als eerder aan, namelijk vragen wat volgens de werknemers het beste aan het bedrijf is. „Zelfs als je uiteindelijk besluit dat dit niet de plek voor jou is, moet je jezelf niet wegcijferen met slecht geformuleerde vragen”, klinkt het.

Vorige Volgende

Reacties