Deze 3 lessen van recruiters maken jou een succesvolle sollicitant

Afwijzingen zijn nooit leuk. Maar wat nou als je op zoek bent naar een nieuwe baan en het solliciteren maar niet wil lukken? Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Wellicht kunnen deze drie lessen van recruiters om een succesvolle sollicitant te worden, je op weg helpen. Want dit zijn dingen die je in het vervolg beter níet kunt doen, volgens hen.

Zo word je een succesvolle sollicitant

Zo’n 69 procent van de werkenden in Nederland overweegt in 2024 te wisselen van baan, meldde professioneel netwerkplatform LinkedIn eerder dit jaar. En hoewel er eind 2023 meer vacatures openstonden dan er werklozen waren, kan het nog altijd lastig zijn om een baan te vinden die bij je past.

Daarom geeft Lindsay Mustain, CEO van Talent Paradigm en voormalig recruiter bij Amazon, advies. „Soms kan een ‘kies-mij’ uitstraling je juist in de weg zitten”, stelt zij. Daarom deelt zij drie adviezen. Wie weet voorkomt het in de toekomst een afwijzing.

1. Solliciteer niet oneindig vaak bij één bedrijf

Misschien wil je dolgraag bij een bepaald bedrijf werken. Dan is het verleidelijk om op iedere functie binnen dat bedrijf te solliciteren. „Als je in de afgelopen twee jaar al twintig keer hebt gesolliciteerd en je bent niet één keer aangenomen, dan zou ik me toch afvragen wat er mis is met deze kandidaat.”

Wees daarom kritisch op welke functies je solliciteert. Kies voor de functies waarvan je denkt dat ze écht bij je passen. Zo voorkom je onnodig veel afwijzingen, waarmee je wellicht de kansen op je droombaan verkleint.

2. Gebruik geen ‘open to work’-label

Veel mensen die werk zoeken maken gebruik van LinkedIn. Handig om weer eens contact te leggen met oude bekenden, maar je hebt ook vast weleens het label ‘open to work’ voorbij zien komen. Klinkt wellicht ideaal, maar volgens Mustain kan dit label bij recruiters ook averechts werken.

„Met zo’n label wek je als kandidaat de indruk dat jij iets nodig hebt”, stelt Mustain. Daarmee wek je de indruk dat je niet echt kieskeurig bent. Het kan daardoor ook lijken alsof jij geen duidelijk carrièrepad voor ogen hebt. Nolan Church, ex-recruiter bij Google, is nog stelliger over dit label: „Op een recruiter komt dit wanhopig over.”

3. Weet wat je deelt via social media

Sollicitanten screenen via social media; je typt een naam in en voor je het weet heb je het Instagram-profiel van de potentiële werknemer voor je. Er zijn regels gekoppeld aan het screenen van sollicitanten via socials, maar toch is het goed om bewust te zijn van je eigen social media gebruik.

Misschien ben je ontslagen, of ontevreden vertrokken bij je vorige werkgever. Dan kan het verleidelijk zijn je onvrede online te uiten. Toch is dit voor je nieuwe potentiële werkgever niet aantrekkelijk, stelt Mustain. Daarnaast is het wellicht ook niet verstandig veelvuldig te laten weten dat je een nieuwe baan zoekt. „Het is daardoor heel duidelijk dat jíj iets nodig hebt.”

