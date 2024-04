Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de beste werkplekken voor werknemers in 2024

De arbeidsmarkt is nog altijd krap. Belangrijk dus om talent in huis te halen en houden. Daarom doet professioneel netwerkplatform LinkedIn jaarlijks onderzoek naar de beste werkgevers. Benieuwd? Deze bedrijven bieden in 2024 de beste kansen voor werknemers.

De beste werkplekken van 2024

Voor het vierde jaar op rij is de Top Companies-lijst samengesteld door LinkedIn. In deze lijst worden moederbedrijven met minimaal 500 medewerkers vergeleken, beoordeeld en gerangschikt op basis van verschillende pijlers. De pijlers worden samengevat in acht verschillende criteria. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze factoren op positieve wijze bijdragen aan de persoonlijke loopbaanontwikkeling van de werknemer. De volgende acht criteria zijn opgesteld en onder de loep genomen:

De mogelijkheid tot intern doorgroeien

Ontwikkelen van vaardigheden onder werknemers

Bedrijfsstabiliteit

Externe kansen

Bedrijfsaffiniteit van werknemers

Genderdiversiteit

Variatie in opleiding

Medewerkersaanwezigheid

In het onderzoek is op basis van genoemde criteria een lijst samengesteld met de beste werkplekken van 2024. Mocht jij dus willen wisselen van baan, dan zijn deze werkgevers wellicht een goede optie om je verder te ontwikkelen in je carrière. De top 5 vind je hieronder.

Bedrijf Sector Vaardigheden 1. Versuni Productie huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica Productontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, supply chain management 2. ASML Productie halfgeleiders Nanotechnologie, natuurkunde, materiaalkunde 3. Rabobank Bankwezen Commercieel bankieren, kapitaalmarkten, verzekeringen 4. SAP Softwareontwikkeling Bedrijfssoftware, inventarisbeheer, management-consultancy 5. EPAM Systems IT-services en consultancy Ontwikkeling van apps, testen van software, technologieën voor gegevens opslag Bron: LinkedIn, Top Companies 2024

Versuni – het moederbedrijf achter onder andere Philips en Senseo – gaat aan kop. De meest voorkomende functietitels bij het bedrijf zijn projetmanager en software-ingenieur. Daarna volgt techbedrijf ASML, waar design- en software engineers tot de meest voorkomende functietitels behoren. Op de derde plaats vinden we de Rabobank, waar vooral financieel adviseurs, accountmanagers en bedrijfsanalisten hun hart kunnen ophalen.

