Een vacature die niet echt bestaat: zo herken je een ‘ghost job’ of spookvacature

Tijd besteden aan solliciteren om er vervolgens achter te komen dat de functie al bezet is. Dat kan behoorlijk vervelend zijn. Maar wat als de functie of vacature eigenlijk niet eens bestaat en je hebt er toch op gesolliciteerd? Dat zou weleens een ghost job, oftewel spookbaan of spookvacature kunnen zijn.

Maar hoe kun je die ghost jobs en spookvacatures herkennen?

Ghost jobs en spookvacatures

Je solliciteert op je droombaan maar krijgt geen enkele reactie. Geen feedback, maar ook geen afwijzing. Dan kan het zijn dat de vacature een ghost job is. Metro UK legt uit waarom ze bestaan en hoe je ze kunt herkennen.

Een spookvacature is dus een vacature die wordt geplaatst maar eigenlijk niet gevuld hoeft te worden. Eén van de belangrijkste redenen voor het plaatsen van zo’n vacature is volgens Metro UK dat het bedrijf al een persoon in gedachten heeft voor een baan, maar niet in staat zijn om de rol gewoon aan hen te geven zonder door „een aantal hoepels te springen”. Daardoor is het plaatsen van de vacature slechts een formaliteit.

Plaatsingsdatum

Een andere mogelijkheid is dat de vacature al die tijd al nep was. Misschien was er zelfs nooit een functie die ingevuld moest worden en werd de vacature gewoon gedeeld door een recruteringsteam om een pool van potentiële kandidaten te verzamelen voor eventuele toekomstige vacatures.

Er zijn gelukkig een aantal dingen waar je op kunt letten bij spookvacatures. Kijk bijvoorbeeld naar de plaatsingsdatum. „Als er geen duidelijke tijdstempel te vinden is of als de vacature maanden geleden is geplaatst, is voorzichtigheid raadzaam”, tipt Peter Duris, CEO van Kickresume, via Metro UK.

Hoe herken je het?

Als je twijfelt over een vacature, kun je het bedrijf rechtstreeks vragen of de functie nog open is. „Door met iemand van het bedrijf te praten, kun je erachter komen hoe serieus ze op dit moment bezig zijn met het aannemen van personeel”, aldus Duris.

Andere tekenen waar je op moet letten zijn vage functiebeschrijvingen die belangrijke details of informatie missen, zoals het salaris of de locatie. Een breed salarisbereik kan ook een aanwijzing zijn.

Vacature vaak opnieuw geplaatst

Duris voegt eraan toe: „Als de vacature ouder is dan een maand, is dat een goed teken dat de functie al is ingevuld. Bij de meeste vacaturebanken kun je filteren op recente vacatures om deze te vermijden. Als je ziet dat dezelfde vacature vaak opnieuw wordt geplaatst, kan er een probleem zijn met het bedrijf of de functie.”

En controleer recensies op bijvoorbeeld vacaturesites. „Daar vind je misschien feedback van voormalige werknemers of sollicitanten over spookvacatures.”

