Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 sollicitatietips waardoor jouw brief bovenop de stapel ligt

Sollicitatieprocessen kunnen behoorlijk wat van je vragen. Maar als je na flink wat moeite niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, kan de moed je in de schoenen zakken. Deze 5 sollicitatietips helpen je om op te vallen tijdens het sollicitatietraject.

Pieker je veel over je sollicitatie? Zo kom je er vanaf, volgens de psycholoog.

5 sollicitatietips om op te vallen

Sollicitatieprocedures zijn niet uniform en daarom is misschien wel de belangrijkste tip: onderzoek goed wat er van je wordt gevraagd om mee te doen in het sollicitatieproces. Een brief, een video, een opdracht; solliciteren kan in allerlei vormen en kies in ieder geval de vorm die aansluit op de vacature. Donald Knight is HR-expert en deelt zijn belangrijkste tips online.

1. Een cv op maat

Waarschijnlijk heb je één cv klaarliggen tijdens een sollicitatieperiode, maar toch is het goed om je cv per vacature wat bij te slijpen. Vraagt de functie om bepaalde vaardigheden die jij bezit? Zorg voor een prominente plaats voor deze vaardigheden op je cv. Wordt er juist veel waarde gehecht aan een bepaalde werkervaring? Geef dan gedetailleerd(er) weer welke relevante (werk)ervaring jij meeneemt.

2. Slimmer dan AI?

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, ofwel AI, bij sollicitatieprocessen. Dat blijkt uit recent onderzoek van vacaturesite Indeed. Inmiddels maakt 34 procent van de Nederlandse organisaties hier gebruik van en bij 10 procent wordt zelfs het cv gecheckt door AI.

Sommige sollicitanten denken het systeem te slim af te zijn door bepaalde gevraagde eigenschappen in een wit lettertype (onzichtbaar, dus) op het cv te zetten. Hierbij zouden bepaalde functievereisten sterker naar voren komen in de screening. Klinkt misschien slim, maar toch werkt dit lang niet altijd, stelt Knight. Volgens Tech recruiter Farah Sharghi worden de cv’s namelijk niet gescand op keywords. Bovendien bestaat dan ook de kans dat je later alsnog door de mand valt, wanneer je cv door een mens wordt beoordeeld.

3. Wees selectief

Deze sollicitatietip vertelt je eigenlijk: solliciteer niet op iedere functie. Wees kritisch en selectief. Past een functie echt bij je? Zie jij het zelf zitten? Als een baan eigenlijk niet écht bij je past, zal de potentiële werkgever daar waarschijnlijk doorheen prikken. Bovendien kun je je afvragen, word jij gelukkig in die baan?

4. Gebruik je netwerk

Ken jij zelf iemand in het bedrijf waar je graag zou willen werken, of wellicht vind je via via een connectie? Het kan slim zijn om vóór je sollicitatie eens contact op te nemen met deze persoon. Op die manier kun je extra informatie inwinnen.

Wat wordt er precies van deze functie verwacht? Welke normen en waarden zijn belangrijk binnen het bedrijf? Hoe is de werkcultuur? Op die manier heb je vast een kennisvoorsprong. En mocht die persoon dan ook nog een goed woordje doen over je geïnteresseerde houding, dan heb je wellicht ook op die manier nog een streepje voor.

Geen contact binnen het bedrijf? Dan kan het ook helpen om eens een HR-medewerker van het bedrijf op te bellen zodat je wat vragen kunt stellen. Mocht de HR-medewerker je niet voldoende kunnen informeren over de specifieke functie die jij ambieert? Dan kun je ook vragen of je met een van de medewerkers in contact kan worden gebracht. Zo is de HR-afdeling direct op de hoogte van jou interesse en kun jij alle vragen stellen die je in je achterhoofd hebt.

Vorige Volgende

Reacties