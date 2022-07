Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo beantwoord je de vraag ‘Wat zijn je goede eigenschappen?’ tijdens een sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatie wordt zo vaak gevraagd wat je goede eigenschappen zijn, dat het zonde zou zijn als jij je niet op deze vraag had voorbereid. Je wilt niet met je mond vol tanden staan. Hoe kom je overtuigend, maar toch bescheiden over? En wat zijn je goede eigenschappen eigenlijk precies?

Zo vertel je tijdens een sollicitatie wat je goede eigenschappen zijn.

Goede eigenschappen delen tijdens sollicitatie

Vijf tips om de vraag ‘Wat zijn je goede eigenschappen?’ gemakkelijk en overtuigend te kunnen beantwoorden tijdens een sollicitatiegesprek.

1. Wees eerlijk

Dit is hét moment om jezelf te verkopen, maar let erop dat het geen verkooppraatje wordt. Je wilt niet klinken alsof je jezelf ophemelt, maar tegelijkertijd wil je ook niet te bescheiden zijn. Je moet de perfecte balans zien te vinden.

De beste manier om dit te doen? Door eerlijk en oprecht te zijn tijdens je sollicitatie over je goede eigenschappen, ook naar jezelf toe. Is het echt een goede eigenschap van je? Of zou je deze eigenschap eigenlijk gewoon wíllen hebben? Door eerlijk antwoord te geven op de vraag, zal het ook makkelijker zijn om weg te blijven bij clichés en jezelf te onderscheiden van de rest.

2. Vraag het aan de mensen om je heen

Vaak is het zo dat onze beste eigenschappen niet direct duidelijk voor ons zijn. Deze talenten zijn zo logisch en vanzelfsprekend voor ons, dat we niet doorhebben dat het eigenlijk onze goede eigenschappen zijn, de eigenschappen die ons onderscheiden van de rest.

Vraag daarom eens aan de mensen om je heen – je partner, vrienden, familieleden en collega’s (zonder er per se bij te noemen dat het voor een sollicitatie is) – wat zij vinden dat je goede eigenschappen zijn. Je zult zien dat er verrassende antwoorden tussen zitten en dat er overlappende antwoorden zullen zijn.

3. Noem niet een lijst met woorden op

Je kunt beter wat dieper ingaan op een paar betekenisvolle eigenschappen, dan alleen een hele lijst woorden op te sommen. Natuurlijk wil je in een sollicitatiegesprek overkomen alsof je een heleboel goede eigenschappen hebt, maar het is niet echt realistisch dat elk van de 15 eigenschappen die je net hebt opgesomd, echt je beste eigenschap is.

4. Geef voorbeelden

Je hebt nu een paar goede eigenschappen gekozen die je kunt delen tijdens je sollicitatie. Om deze eigenschappen kracht bij te zetten, kun je voorbeelden noemen uit eerdere situaties waaruit dit is gebleken.

In wat voor situatie heb je bijvoorbeeld laten zien dat je creatief, loyaal, vindingrijk of rustig onder druk bent geweest? Iedereen kan namelijk tijdens een sollicitatie zeggen dat ze een goede eigenschap hebben. Wanneer je er meteen een voorbeeld bij geeft, klinkt dit veel overtuigender.

5. Oefen

Wanneer je je hebt voorbereid op de meest gestelde sollicitatievragen, is het slim om het gesprek een keertje te oefenen met iemand. Je zal zien dat hoe beter je voorbereid bent, hoe minder zenuwachtig je zal zijn bij het daadwerkelijke gesprek.

Oefen het gesprek gewoon één keer, zodat je zeker weet dat je straks niet over je woorden struikelt. Voelt het te ongemakkelijk om dit met een persoon te oefenen? Doe het dan gewoon hardop (!) met jezelf. Sla overigens niet door in het oefenen. Je wil niet dat je verhaaltjes uit je hoofd gaat leren en op die manier ook niet meer oprecht overkomt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.