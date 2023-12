Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kleding waarin je nóóit moet solliciteren, volgens onderzoek

Natuurlijk, de inhoud van het gesprek is het allerbelangrijkst. Maar een eerste indruk kun je maar één keer achterlaten. Je kledingkeuze doet er dus toe. Dit kun je beter níét aantrekken naar een sollicitatiegesprek.

Niet alleen de vorm van je kleding doet ertoe, ook de kleur van je kleding heeft wellicht een groter effect dan je denkt.

Kleding om te dragen tijdens je sollicitatie

Indeed, de grootste vacaturesite in Nederland en de rest van de wereld, is in het onderwerp gedoken en heeft een aantal nuttige inzichten opgedaan. Wat voorop staat: als jij er verzorgd uitziet tijdens de eerste ontmoeting, laat je daarmee in ieder geval vast zien dat dit voor jou een belangrijk moment is. Er wordt tijd voor je gemaakt, je ontmoet wellicht je nieuwe collega’s. Fijn dat je de indruk wekt dat dat belangrijk voor je is.

Daarnaast: een sollicitatiegesprek bij een strandtent vraagt natuurlijk om een ander voorkomen dan een sollicitatieronde op de Zuidas. Bekijk van tevoren even de website van het bedrijf waar je naartoe gaat (sowieso aan te raden ter voorbereiding) en probeer te achterhalen wat de gangbare kledingvoorschriften binnen het bedrijf zijn.

Kleren om thuis te laten

Vlekken, gaten, of kleding vol kreukels kun je voor een goede eerste indruk beter thuis laten. Maar we kunnen ook een stuk specifieker zijn.

Sportkleding

Hoe stijlvol sportmerken hun kleding tegenwoordig in de markt weten te zetten; het blijft sportkleding. Voor sommigen zou dit soort kleding de indruk kunnen wekken dat jij direct naar een sportklasje gaat. Maar goed, dat lijkt ons logisch.

Een spijkerbroek is de afweging waard: bij het ene bedrijf zal het prima kunnen, bij de ander kun je toch beter voor een andere broek kiezen. Hetzelfde geldt voor een t-shirt. In het dagelijks leven zit je met een t-shirt heel vaak goed, maar voor een sollicitatiegesprek kan het toch net wat nonchalant overkomen.

Schoenen

Open schoenen. Natuurlijk, voor dat sollicitatiegesprek op het strand is een slipper prima. Maar in de meeste andere werkvelden is een dichte schoen toch een beter idee. Sneakers zijn er in allerlei vormen, maten en kleuren, maar niet allemaal zullen ze even geschikt zijn om je te presenteren.

Make-up, sieraden en accessoires

Ook hier geldt: zorg dat je eventuele sieraden, make-up en accessoires afstemt op het bedrijf. Geloof het of niet, maar nog steeds zijn er bedrijven die bijvoorbeeld een neuspiercing niet kunnen waarderen. Wellicht is dit dan direct een bedrijf waar je zelf ook niet meer wilt werken, maar wil je dat wel, dan is het toch handig om dat even op voorhand te checken.

Doodzone volgens onderzoek: merkkleding

Dan is er nog een aantal wetenschappers in de wereld van merken gedoken. Want wat is eigenlijk het effect van een Burberry-patroon of Gucci logo op je trui? Als je je wil begeven in de wereld van personeelszaken, dan kun je schreeuwerige logo’s beter achterwege laten.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de mensen met zichtbare logo’s minder snel worden gekozen. Dus om geen risico’s te nemen: laat die Burberry-sjaal en Prada trui in de kast liggen bij je volgende sollicitatiegesprek.

