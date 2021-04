Zo regel je toch opslag bij je baas

Na een vervelend jaar van voornamelijk thuiswerken kan bijna iedereen wel een opslag gebruiken. Toch blijkt dat vooral vrouwen die behoefte niet echt voelen. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de werkgevers wel open staat voor onderhandelingen. Metro zet een aantal tips op een rij voor een succesvolle salarisonderhandeling.

Slechts 20 procent van de vrouwen is van plan dit jaar in onderhandeling te gaan met hun baas over de hoogte van het salaris. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder meer dan 1200 werknemers en ruim 250 werkgevers. Dit deel is vooral bescheiden in vergelijking met mannen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat een op de drie mannen van plan is een opslaggesprek aan te vragen.

Aan de andere kant blijkt dat de werkgever in veel gevallen openstaat voor salarisonderhandelingen. Een kwart van de ondervraagde werkgevers geeft aan dat opslag voor werknemers in de lijn der verwachting ligt. Dus ook nu is er ruimte om te onderhandelen. Maar de vraag blijft hoe je zo’n salarisonderhandeling het beste kunt aanpakken.

Voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding is zoals wel vaker ‘het halve werk’. Zo is het belangrijk om vooraf goed uit te zoeken wat je wil verdienen en of dat ook nog redelijk is. Hierbij moet je jezelf van tevoren afvragen waarom juist jij die opslag verdient. Daarbij is het dus ook belangrijk om rekening te houden met de situatie waarin de werkgever zich bevindt. Mocht de werkgever zich in moeilijk vaarwater bevinden, is het beter om het gesprek nog even uit te stellen.

Daarnaast is het ook belangrijk om secundaire arbeidsvoorwaarden mee te nemen in het gesprek. Bonussen en een auto van de zaak kunnen naast het salaris ook belangrijk zijn om over na te denken. Al deze voorbereiding kun je het allerbeste nog eens testen op een vriend of vriendin. Zo ben je ook beter voorbereid op moeilijk vragen of onverwachte wendingen in het opslag-gesprek.

De juiste timing

Naast een goede voorbereiding kan het juiste moment uitkiezen om met je baas dit gesprek te voeren ook een sleutel tot succes zijn. De optimale tijd om dit te doen is vaak aan het begin van middag in de tweede helft van de week. Dus bijvoorbeeld donderdagmiddag om 13.30 uur. Je baas heeft dan waarschijnlijk de belangrijkste werkzaamheden al afgerond en heeft dan tijd gehad om zich voor te bereiden op het gesprek. Handig om hierbij te bedenken is natuurlijk dat de timing ook afhankelijk is van het type werk dat je doet.

De timing kun je ook baseren op door jou behaalde mijlpalen. Zo kan het helpen om een bijvoorbeeld een jubileum aan te grijpen om toch maar eens het gesprek aan te gaan. Maar ook successen waarin jij een rol hebt gespeeld, kun je gebruiken als basis voor het gesprek. Zo geef je jezelf én je werkgever een positiever gevoel over een eventuele opslag.

Opgeven is geen optie

Mocht het nou allemaal niet verlopen zoals je had gehoopt, dan is er nog steeds geen nood aan de man. Zorg dat je goed weet waarom het er deze keer niet in zat en ga daarmee aan de slag. Als je dan zorgt dat je voorbereiding en timing nog beter is, kom je de volgende keer misschien wel als gelukkige uit de strijd.