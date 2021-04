5 vragen die je zelf kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Het is tijdens een sollicitatiegesprek niet alleen de bedoeling dat je jezelf verkoopt. We vergeten het soms door al onze zenuwen, maar het is ook hét moment voor jou om erachter te komen of jij en het bedrijf een match zijn. Dat niet alleen: proactiviteit en het stellen van vragen geven de interviewer het idee dat je écht geïnteresseerd bent in de baan.

Het staat dus vast dat je zelf ook vragen moet stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Maar wat vraag je dan? Tijdens een sollicitatiegesprek wordt er zoveel nieuwe informatie op je afgevuurd, dat het lastig kan zijn om een vraag te bedenken als de interviewer informeert of je nog vragen hebt.

Vragen die je kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Bedenk daarom van tevoren wat je graag zou willen weten over het bedrijf en over de rol. Dit zijn vijf voorbeelden van vragen die je zelf kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek.

1. Hoe belangrijk is persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf?

Wat zijn de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de organisatie? Wordt dit aangemoedigd? Is er een budget? Voor jouw werkgeluk is het belangrijk om dit te weten. Bovendien laat het de potentiële werkgever weten dat je leergierig bent en met het bedrijf mee wilt groeien.

2. Hoe zou een gemiddelde werkdag er voor mij uitzien?

Deze vraag stellen in het sollicitatiegesprek is belangrijker dan je misschien in eerste instantie zou denken. Uit het antwoord op deze vraag kun je namelijk opmaken of de verwachtingen die je van de baan hebt overeenkomen met de daadwerkelijke baan.

3. Wat vind jij het leukst aan werken voor dit bedrijf?

Het stellen van deze vraag tijdens het sollicitatiegesprek brengt twee voordelen met zich mee. Ten eerste toon je interesse in de persoon tegenover je. Het geeft je een streepje voor op de kandidaten die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar daarnaast geeft het je vaak een goed idee van de cultuur van het bedrijf.

4. Is er nog iets op mijn cv waardoor jullie twijfelen of ik een goede match zou zijn met de functie of het bedrijf?

Dit laat niet alleen zien dat je geïnteresseerd bent in de baan, het geeft je ook de kans om eventuele twijfels weg te nemen. Wanneer je de twijfels begrijpt en niet kunt weerleggen, is het voor jou ook een teken dat jij misschien niet de juiste persoon voor de baan bent. Ten slotte is deze vraag een goede manier om te achterhalen of je een kans maakt. Hoe enthousiaster ze zijn, hoe groter de kans is dat je een goed sollicitatiegesprek hebt gehad.

5. Wat zijn de volgende stappen in het sollicitatieproces?

Door het stellen van deze vraag laat je de interviewer op een subtiele manier weten dat jij de volgende stappen wel ziet zitten en dat je vooruit denkt. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon fijn om te weten hoe het proces verder in z’n werk zal gaan na dit sollicitatiegesprek.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.