7 tips om je sollicitatiegesprek goed voor te bereiden en de baan binnen te slepen

Een goede voorbereiding van je sollicitatiegesprek kan zomaar het verschil maken tussen het wel en niet krijgen van de baan. Dat je dit artikel leest, geeft je dus sowieso een streepje voor bij de kandidaten die zonder voorbereiding op gesprek komen. Maar waar bestaat zo’n goede voorbereiding dan uit?

We delen 7 ultieme tips om je sollicitatiegesprek te voorbereiden.

1. Doe research naar het bedrijf voor je sollicitatiegesprek

Het is goed om ook vragen te stellen aan de persoon tegenover je, maar niet als de antwoorden daarvan bij wijze van spreken op de homepagina van het bedrijf zijn te vinden. Wanneer je goed research hebt gedaan naar het bedrijf, laat dat zien dat je serieus geïnteresseerd bent in de baan.

Goede research bestaat uit meer dan de website van het bedrijf bekijken. Google het bedrijf ook eens en kijk naar de socialmediakanalen. Vaak kun je zo een nog beter beeld krijgen van de cultuur, missie en visie van het bedrijf.

2. Bekijk je gesprekspartner

Je kunt je gesprekspartner gewoon opzoeken via Google en LinkedIn. En ja, bij het laatste platform weet je gesprekspartner meteen dat je zijn of haar profiel hebt ‘gecyberstalkt’. Maar in het geval van een sollicitatiegesprek is dat niet raar. Het laat alleen (weer) zien dat je erg geïnteresseerd bent in de baan en jij je goed hebt voorbereid.

Bovendien heeft het voor jou ook nog een voordeel: je komt achter jullie overeenkomsten. Of het nou gaat om hobby’s, voorgaande werkgevers of gemeenschappelijke connecties; het zijn allemaal zaken die je (subtiel) kunt gebruiken tijdens het gesprek. Denk eraan: kandidaten worden niet alleen uitgekozen op ervaring en skills, maar ook zeker op een klik met de gesprekspartner. Hij of zij probeert namelijk iemand te vinden die goed past binnen het bedrijf.

3. Denk goed na over mogelijke vragen en antwoorden tijdens het sollicitatiegesprek

Er zijn bepaalde vragen die heel vaak terugkomen in een sollicitatiegesprek. Je kunt hier denken aan vragen als:

Vertel eens iets over jezelf

Wat zijn je goede en slechte eigenschappen?

Waarom wil je van baan wisselen?

Waarom wil je deze functie gaan uitvoeren?

Wat wil je gaan verdienen?

Wanneer je van tevoren nadenkt over de antwoorden, sta je niet tijdens het gesprek met je mond vol tanden. On the spot bedenken welke goede eigenschappen je hebt (die ook nog eens bij de functie waarop je solliciteert passen) is namelijk best lastig.

Tip: vind je het lastig om op dit soort vragen antwoord te geven, vraag dan ook eens aan je omgeving hoe zij naar jou kijken.

4. Waarom ben jij de juiste persoon voor de baan?

Als er één vraag is waarop jij het antwoord moet hebben, is dat wel deze. Het is zeker mogelijk dat ze deze niet letterlijk gaan stellen. Maar alleen al het antwoord voor jezelf weten, helpt je jezelf te verkopen gedurende het gesprek.

Op welke manier voldoe je bijvoorbeeld aan de eisen die in de vacature genoemd worden? Waarom pas jij bij het bedrijf? Bedenk van tevoren voorbeelden uit het verleden waaruit blijkt dat jij deze skills en eigenschappen in huis hebt.

5. Bedenk zelf ook vragen die je kunt stellen

Eén van de grootste fouten die je kunt maken bij een sollicitatiegesprek? ‘Nee’ zeggen als je gesprekspartner vraagt of jij nog vragen hebt. Zet van tevoren daarom vragen die jij zelf kunt stellen op papier en bedenk er zeker tien. Dat moet heel gemakkelijk zijn door tip 1. Die tien vragen hoef je overigens niet allemaal te vragen, maar je zal zien dat het grootste gedeelte al beantwoord wordt tijdens het gesprek.

6. Oefen het sollicitatiegesprek

En daarmee bedoelen we niet dat je voor alle vragen een verhaaltje uit je hoofd leert. Oefen met iemand anders het gesprek, zodat je erachter komt of je bepaalde dingen niet zo handig formuleert. Het is misschien een beetje kwetsbaar of ongemakkelijk om dit met iemand te oefenen, maar je zal zien dat je daardoor een stuk zelfverzekerder het echte gesprek in gaat.

7. Zoek de route en je kleding uit

Zenuwen horen er nou eenmaal bij als je gaat solliciteren en je gesprekspartner begrijpt dit helemaal. Toch is het zo dat hoe zelfverzekerder je overkomt, hoe beter de indruk is die je achterlaat. Een goede manier om je zenuwen in toom te houden is door van tevoren al goed uit te zoeken hoe je bij het bedrijf komt. Ook op de dag zelf is het belangrijk om op tijd weg te gaan.

Is het gesprek via een video-call? Test dan je camera en microfoon. En als je het programma (Microsoft Teams bijvoorbeeld) nog niet kent, ook zeker even het programma. Ten slotte hoort bij een goede voorbereiding ook het uitzoeken van je kleding. Dat scheelt een hoop stress op de dag zelf.

Succes!

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.