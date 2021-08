7 dingen die je absoluut niet moet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprekken zijn zenuwslopend. Het is dus zeker mogelijk dat er iets uitfloept, waarvan je jezelf later wel voor je hoofd kunt slaan. Maar er zijn ook vragen en uitspraken waarvan je misschien helemaal niet doorhebt dat ze onhandig zijn. Dit zijn veelvoorkomende dingen die je absoluut nooit moet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek.

1. Mijn baas was echt een eikel

Misschien zeg je het niet zo letterlijk, maar jezelf negatief uiten over je vorige baas of bedrijf is nooit een goed idee. Ook niet als je baas daadwerkelijk een eikel was en je daarom niet echt goed op je vorige werk kon presteren. Je hier niet over uitlaten, laat zien dat je professioneel en positief kunt blijven in elke situatie.

Wat zeg je dan als de persoon tegenover je vraagt waarom je op zoek bent naar een nieuwe baan? Dat kan van alles zijn. Dat dit bedrijf bijvoorbeeld beter bij jou past, of dat je op zoek bent naar meer uitdaging in je baan. Bonuspunten als je jouw antwoord laat aansluiten op de vacature.

2. Ik weet dat ik niet veel ervaring heb, maar…

Benadruk nooit dat je weinig ervaring hebt. Of dat nou gaat om werkervaring in het algemeen of om een bepaald programma (behalve als er direct naar wordt gevraagd natuurlijk). Als het goed is weet de interviewer dit dondersgoed: hij of zij heeft immers je sollicitatiebrief en cv bekeken. Benadruk in plaats daarvan wat je wél weet en waar je wel ervaring in hebt.

3. Ik heb geen vragen

Door zelf vragen te stellen laat je zien dat je enthousiast bent over de positie en het bedrijf. Het geeft dus een goede indruk. Maar het is ook vooral verstandig voor jezelf: zo kun je goed te weten komen of jij en de baan daadwerkelijk een match zijn. Geen inspiratie? Dit zijn 8 vragen die je zelf de volgende keer tijdens een sollicitatiegesprek kunt stellen.

4. Mijn slechtste eigenschap is mijn perfectionisme

Het zou heel goed kunnen dat je perfectionistisch bent en we zijn het er helemaal mee eens dat dit zeker een slechte eigenschap kan zijn. Maar het antwoord is zo’n veelvoorkomend cliché dat jij ‘m beter kunt vermijden. Dit zijn 6 andere dingen die je beter niet als slechte eigenschap kunt noemen.

5. Ik wil graag flexibele werkuren/meer vakantiedagen/thuis werken

Zeg dit niet tijdens het eerste sollicitatiegesprek. Dit is niet het moment om je wensen te bespreken over je secundaire arbeidsvoorwaarden. Laat ze je eerst een baan aanbieden – dan heb je meer invloed.

6. Ik weet het niet

Schiet niet in paniek als je een antwoord op een vraag niet weet. Zeg iets als: “Wat een goede vraag, laat me daar even over nadenken. Ik zou zeggen dat/ik denk dat…”

Natuurlijk kun je niet alles weten en is het helemaal niet erg om dit subtiel aan te geven (zoals hierboven wordt gedaan). Soms stellen interviewers expres lastige vragen die niet beantwoordt kunnen worden om te kijken of je probleemoplossend kan denken.

7. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie hier allemaal doen

Zeg dit absoluut nooit tijdens een sollicitatiegesprek, maar doe je research van tevoren! Vragen naar wat het bedrijf precies doet of opmerkingen zoals hierboven zijn not done. Ook antwoorden als “Ik heb geen tijd om ernaar te kijken” horen in dit rijtje thuis. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de interviewer vraagt wat je als eerste zou verbeteren als jij het voor het zeggen hebt, dan moet je jouw antwoord klaar hebben.