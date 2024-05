Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezond oud worden? Zo doe je dat

Hoe word je gezond oud? Zonder allerlei gebreken, het liefst nog een beetje kwiek én mentaal nog alles op een rijtje. Gelukkig zijn er legio tips om de 100 in goede staat te bereiken. Wij sommen ze voor je op.

Je moet misschien eventjes aan de bak met allerlei hersenoefeningen en je best doen om genoeg beweging te krijgen elke dag, maar dan heb je ook wat.

Zo word je gezond oud

De basisprincipes van een gezond leven, daar hadden we het onlangs al over. Gezond eten, genoeg bewegen, lekker in de buitenlucht zijn: dat soort dingen zijn goed voor je. Maar wat is er concreet en specifiek bekend over het verlengen van je leven op een gezonde manier? En welke tips van ‘ervaringsdeskundigen’ zijn er? Een aantal algemene tips op een rij:

Tips van mensen die gezond oud zijn

Er zijn steeds meer mensen die gezond oud worden en de 100 of daar voorbij aantikken. Hebben zij specifieke tips om gezond oud te worden, of ging dat bij hen vanzelf? Ouderen verschijnen regelmatig in de media met hun levenswijze en tips, maar er wordt ook over inwoners van specifieke plekken geschreven, die bovengemiddeld vaak gezond oud worden. Dat zijn de zogeheten Blue Zones.

Dit zegt de wetenschap over gezond oud worden

Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar waarom sommige mensen 100 worden en hoe je mogelijk je leven kunt verlengen. Ook schrijft de wetenschap over waarom sommige mensen opzien tegen ouder worden en waarom iedereen zich oud voelt op een andere leeftijd:

Vorige Volgende

Reacties