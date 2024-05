Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Charmaine staat bekend als de vrouw met duizenden tumoren: ‘Nog nooit gezien’

Mensen met tumoren die je voorstellingsvermogen waarschijnlijk totaal te boven gaan. Bij TLC dachten ze: dat gaan we eens even op televisie brengen. Doe je zoiets de kijkers eigenlijk aan? Of is het nu eenmaal zo en ‘mag iedereen gezien worden’? Oordeel zelf.

Waarschuwing: kun je niet goed tegen confronterende foto’s, denk dan even na of je wel naar beneden scrollt.

Ja, natuurlijk mag iedereen gezien worden. Zover zijn we bij Metro natuurlijk ook wel. Maar op tv zal misschien niet iedereen, om wat voor reden dan ook, naar grote tumoren kijken. Voor de rubriek Blik op de Buis deden we dat wel. Metro zag de eerste van de vier afleveringen, die vanaf dinsdagavond worden uitgezonden.

Tv over de ziekte kanker

Een tv-programma over de ziekte kanker, dat is natuurlijk sowieso niet gek. Helaas krijgt zo’n beetje iedereen er wel mee te maken, dan wel zelf – denk aan Dieuwertje Blok of prinses Kate – dan wel door mensen in je omgeving. De TLC-serie Take My Tumor volgt de levens van mensen die kampen met een extreme, zeldzame of levensbedreigende tumor op hun lichaam. Of héél veel tumoren.

Naast Amerikaanse chirurgen / specialisten als Dr. Kimberly Moore Dalal, Dr. Jason Cohen en Dr. Ryan Osborne, staat telkens één bijzonder verhaal centraal. De artsen in deze nogal aangrijpende reeks doen er in elk geval alles aan om deze hoofdpersonen met tumoren te helpen. Zij willen best opereren, graag zelfs. Maar ze stellen zichzelf ook de vraag: is een operatie niet levensgevaarlijker dan de tumoren zelf?

Hele lichaam bedekt met duizenden tumoren

De hoofdrolspeelster (nou ja, ze speelt helemaal niks) in de eerste Take My Tumor is Charmaine, 42 jaar, uit Trinidad. Metro heeft niet geteld, maar we geloven het als we horen dat dit ‘de vrouw met duizenden tumoren’ is. Ze zitten namelijk op elk plekje op haar lichaam, ook haar gezicht is bedekt. Deze dame is zo iemand waarbij je op straat uit respect niet wilt staren, maar daar toch niet aan ontkomt. Charmaine, die overigens ondanks al die tumoren een mooie kop met haar heeft, is daar echter aan gewend. Iedereen staart haar altijd aan.

De eerste tumoren kreeg Charmaine toen zij een tiener was. Haar ziekte heet neurofibromatose en zij is in levensgevaar. We zien dat ze op haar 29ste nog enigszins een gezicht had, maar inmiddels is daarvan geen sprake meer. Zij kan niet meer door haar neus ademen. Waar de gescheiden Charmaine nog van kan genieten, zijn haar twee zoons.

Grootste uitdaging op het gebied van kanker

Later ziet de Take My Tumor-kijker Charmaine genieten van Los Angeles. Naast een trip in een stad waar zij nog nooit is geweest, is zij daar echter vooral voor Dr. Ryan Osborne. De man die een paar mooie succesfoto’s kan overleggen van wat hij op het gebied van tumoren verwijderen heeft bereikt, is eerlijk: „Ik heb dit nog nooit gezien en ik heb dit dus nog nooit gedaan.” Osborne ziet deze patiënt als de grootste uitdaging als arts en gaat ervoor. „Maar ik heb ook angst dat het niet lukt.”

Voor het resultaat moet je natuurlijk zelf maar naar het programma over onwaarschijnlijke tumoren kijken. Tipje van de sluier: Charmaine heeft in tien weken tijd 24 operaties ondergaan en in totaal zestig uur onder het mes gelegen.

Later in de serie kunnen we nog kijken naar Alexandra, met een tumor van 10 kilo van haar nek tot haar middel. Amy heeft een tumor op haar rug en deze zeventien jaar laten groeien. Ook komt nog een bizarre nektumor aan bod.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: voor de Metro-kijker scoorde Take My Tumor minstens een 3,5. Voor de één zal de serie echter zeer bezienswaardig zijn, voor de ander totaal niet weggelegd.

Take My Tumor is vanaf dinsdag (7 mei) wekelijks om 21.30 uur op TLC te zien. Je kunt de serie ook volgen via Discovery+.

