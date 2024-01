Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze simpele tips leef je langer, volgens een expert

In de zogenaamde ‘blauwe zones’ leven opmerkelijk veel honderdjarigen. Hoe kan dat? De Amerikaanse Dan Buettner bestudeerde deze materie jarenlang en schreef er meerdere boeken over. Om langer te leven, hoef je volgens hem niet meteen alles radicaal om te gooien. In gesprek met Metro UK geeft hij een paar simpele tips.

Woensdag hadden de Vandaag Inside-heren het er nog over dat mensen in de toekomst misschien steeds ouder worden, het liefst 300 jaar. En dat de wetenschap daar van alles voor bedenkt. Maar VI-icoon Johan Derksen zit daar helemaal niet op te wachten. „Ik weet al hoe moeilijk het plast op je 75ste. Nee, laat maar.” Voor wie wél zo lang mogelijk wil leven, zijn de onderstaande tips.

Kook één gezonde maaltijd per week

Dat klinkt misschien gek, slechts één gezonde maaltijd per week. Maar Buettner heeft daar een plausibele reden voor. Volgens de expert lopen veel mensen zo hard van stapel met voornemens, dat ze al snel overboord worden gegooid.

Daarom pleit hij voor beheersbare doelen. „In plaats van een goed voornemen, leer thuis koken”, zegt hij tegen Metro UK. „Elke keer dat je uit eten gaat, consumeer je ongeveer 300 calorieën meer dan wanneer je gewoon het fornuis zou gebruiken.”

Kook drie nieuwe gerechten per maand

Buettner moedigt je aan om uit je comfortzone te komen en nieuwe dingen te proberen. „Maak er een uitdaging van”, zegt hij. „Probeer drie nieuwe recepten per maand te koken, of totdat je er één vindt die je lekker vindt. Als je eenmaal weet hoe je een handvol heerlijke plantaardige recepten kunt maken, zit mijn taak erop. Ik zie je weer als je honderd bent.”

Beweeg op een natuurlijke manier

In januari zijn de sportscholen tot de nok toe gevuld met mensen met goede voornemens. Maar in februari is een groot gedeelte daarvan alweer afgedropen. De motivatie bleek dan toch kortstondig. Om dat probleem te tackelen, raadt Buettner aan om op natuurlijke wijze te bewegen. Ga bijvoorbeeld wandelend of fietsend naar werk of naar de supermarkt.

Ga vroeg naar bed

Een eeuwenoud geheim om gelukkig en lang te leven is vroeg naar bed gaan. Uit Buettners onderzoek naar blauwe zones blijkt dat mensen die lang leven vaak kort na zonsondergang naar bed gaan en niet lang na zonsopkomst wakker worden.

Verzamel mensen om je heen met dezelfde doelen

Volgens de ‘lang leven’-expert is het makkelijker om gezonder te leven als je mensen om je heen hebt die dezelfde doelen hebben. Vind bijvoorbeeld iemand om mee te koken of bewegen, zodat je gemotiveerder raakt.

Reacties