Deze eenvoudige test kan inzicht geven in je levensduur, en zo werkt het

Er bestaat een eenvoudige test die inzicht kan geven in je gezondheid, en je volgens onderzoek zelfs kunt zeggen hoe lang je kan leven. Maar als je niet slaagt voor deze ‘zitten en opstaan’-test, is er geen reden voor paniek.

De resultaten suggereren dat hoe lager je scoort, hoe groter de kans is dat je in de komende zes jaar overlijdt. Maar wees niet ongerust: er zit meer achter dan je op het eerste gezicht zou zeggen, meldt Metro UK.

Sit and rise test

De ‘sit and rise test’ (SRT) is een meting van de toekomstige levensduur, getest op duizenden deelnemers aan een onderzoek dat werd gepubliceerd door de European Society of Cardiology.

Het doel is om in kleermakerszit te gaan zitten en weer op te staan, op blote voeten, zonder je handen of armen te gebruiken om je overeind te helpen. Iedereen begint met tien punten en verliest een punt als je je hand, knie, onderarm, een hand op de knie of dij of de zijkant van het been gebruikt om je te helpen, zowel op de weg naar beneden als op de weg terug naar boven.

Onderzoek naar levensduur

Het oorspronkelijke onderzoek onderwierp meer dan 2000 volwassenen aan de test en ontdekte dat van de 159 mensen die binnen de onderzoeksperiode van 6,3 jaar waren overleden, de meerderheid slecht had gescoord. Mensen met een score tussen 0 en 3 hadden tot zes keer meer kans om te komen overlijden.

Een score lager dan acht suggereerde een twee tot vijf keer hoger risico op overlijden binnen de komende zes jaar. De test is vooral bedoeld voor mensen tussen de 50 en 80 jaar, omdat vallen een belangrijke oorzaak is van letsel en overlijden bij ouderen. Het is dus logisch dat sterk blijven zulke ongelukken kunnen helpen voorkomen.

Beperkingen van de test

„Dit is een interessant onderzoek dat pragmatisme met bewijs combineert”, zegt dr. Stephen Lawrence van de Warwick Medical School tegen Metro UK. „Het is een nuttig gebruik van het gevestigde principe van het testen op leeftijdsgebonden spierafbraak met behulp van een eenvoudig principe die kan worden gebruikt om de mate van fitheid van volwassenen van middelbare leeftijd te beoordelen.”

Het is belangrijk om de beperkingen van deze test ook te erkennen, zoals artrose, ziekten die spierzwakte veroorzaken en mobiliteitsproblemen die een rol kunnen spelen bij de interpretatie van de testresultaten.

Verbanden

Een „positief” resultaat kan ook een gevoel van valse geruststelling geven bij patiënten met andere onafhankelijke risicofactoren voor een verkorte levensduur, zoals roken, overmatig alcoholgebruik, niet optimaal gecontroleerde diabetes of hoge bloeddruk.

Een ander punt om op te merken is hoewel het onderzoek een nauw verband vond tussen de testscore en het risico op overlijden, er niet werd gemeld hoe de deelnemers overleden. Of dat dus verband hield met vallen, is niet bekend.

Meting van balans, kracht en flexibiliteit

Uit het onderzoek bleek ook dat elke toename van de score met één punt het sterftecijfer met 21 procent verminderde. Maar als je jonger bent dan 50, moet je de resultaten dan buiten beschouwing laten? De test zou dan nog steeds een goede meting van balans, kracht in de romp en benen, lenigheid en flexibiliteit kunnen zijn.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid? Raadpleeg dan je huisarts.

