Deze 8 gewoonten kunnen helpen tot 20 jaar langer te leven, bevestigt onderzoek

Als je streeft naar een lang en gezond leven, kun je jezelf heel wat dingen afvragen. Waarom worden sommige mensen bijvoorbeeld 100 jaar oud? Of waar worden mensen het oudst? Nu zijn er gewoontes geïdentificeerd waardoor mensen meer dan 20 jaar langer zouden kunnen leven.

Onderzoekers hebben acht gewoontes naar buiten gebracht die het leven zouden kunnen verlengen. De bevindingen werden gepresenteerd op Nutrition 2023. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Nutrition en het bevestigt veel tips die veelal bekend zijn.

Onderzoek naar gezonde levensstijl

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat weinig lichaamsbeweging, opioïdengebruik en roken de grootste invloed hadden op de levensduur. Die factoren worden in verband gebracht met een 30 tot 45 procent hoger risico op een eerdere dood. Stress, te veel drinken of comazuipen, slechte voeding en slechte slaap worden ook niet als ‘bevorderlijk’ gezien. Die werden elk in verband gebracht met ongeveer 20 procent meer kans op overlijden.

Daarnaast werd een gebrek aan positieve sociale relaties in verband gebracht met een 5 procent verhoogd risico op overlijden. Het onderzoek maakte gebruik van gegevens uit medische dossiers en vragenlijsten die tussen 2011 en 2019 werden verzameld bij meer dan zevenhonderdduizend mensen die waren ingeschreven in het Veterans Affairs Million Veteran Program.

👵🏻 8 gewoontes die je kunnen helpen langer te leven Geen opioïden gebruiken Niet roken Weinig stress Regelmatig bewegen Niet overmatig alcohol drinken (binge-drinking) Gezonde voeding Positieve sociale relaties Goed slapen

Gemiddeld meer dan 20 jaar langer leven

Uit het onderzoek bleek dat mannen die op 40-jarige leeftijd alle acht bovenstaande gewoonten hebben, naar verwachting gemiddeld 24 jaar langer leven dan mannen die geen van deze gewoonten hebben. Voor vrouwen werd het hebben van alle acht gezonde levensstijl-factoren op middelbare leeftijd geassocieerd met 21 extra levensjaren in vergelijking met vrouwen die geen van deze gewoonten hadden.

„We waren echt verrast hoeveel er gewonnen kon worden met het aannemen van één, twee, drie of alle acht levensstijl-factoren”, zei Xuan-Mai Nguyen, specialist gezondheidswetenschappen bij de afdeling veteranenzaken en vierdejaars student geneeskunde aan het Carle Illinois College of Medicine tegen Metro UK. „Onze onderzoeksresultaten suggereren dat het aannemen van een gezonde levensstijl belangrijk is voor zowel de volksgezondheid als het persoonlijke welzijn. Hoe vroeger hoe beter, maar zelfs als je maar een kleine verandering aanbrengt als je 40, 50 of 60 bent, is dat nog steeds gunstig.”

De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen, die niet collegiaal getoetst zijn, de rol benadrukken van levensstijl-factoren in het bijdragen aan chronische ziekten zoals diabetes type 2 en hartaandoeningen die leiden tot invaliditeit en overlijden.